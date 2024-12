Le Vietnam pourrait dominer le commerce électronique en Asie du Sud-Est

Photo : VNA/CVN

Le rapport indique que la taille du marché mondial du commerce électronique est évaluée à 26.800 milliards d'USD en 2024 et devrait atteindre 214.500 milliards d'USD d'ici 2033. Des géants établis aux États-Unis et en Europe aux marchés en évolution rapide en Asie, la révolution du commerce électronique crée un marché compétitif qui transcende les frontières géographiques.

Grâce à un environnement juridique favorable, des investissements étrangers croissants et une meilleure accessibilité à Internet, l'écosystème du commerce électronique du pays est en forte croissance. Il représente déjà plus de 60% de l'économie numérique vietnamienne, avec des prévisions de croissance annuelle de 28% entre 2025 et 2033.

Encourager un environnement sans espèces

L'économie numérique du Vietnam devrait atteindre 220 milliards d’USD d'ici 2030, attirant ainsi de nombreux investisseurs. Hanoï et Hô Chi Minh-Ville sont appelées à devenir des centres clés du secteur. Le pays bénéficie également de réformes gouvernementales pour favoriser le développement, d'une main-d'œuvre jeune et qualifiée, ainsi que de son positionnement stratégique en Asie.

Par ailleurs, une étude menée par Facebook et Bain & Company prévoit que, d'ici 2026, le Vietnam deviendra le marché de commerce électronique à la croissance la plus rapide en Asie du Sud-Est.

Le gouvernement vietnamien encourage un environnement sans espèces pour limiter les transactions en espèces à moins de 10% du total des paiements. Il a récemment approuvé un plan directeur national de croissance du commerce électronique conforme aux stratégies de la quatrième révolution industrielle. Le plan vise à établir une économie numérique qui stimule la transformation numérique nationale.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), le Vietnam devrait se classer au troisième rang en Asie du Sud-Est en termes de PIB d'ici 2025 avec 571,12 milliards d’USD, après l'Indonésie (1.630 milliards d’USD) et la Thaïlande (632,45 milliards d’USD). En outre, l’économie vietnamienne devrait dépasser celle de la Thaïlande après 2028.

En outre, des conglomérats coréens tels que Samsung et LG investissent dans l'infrastructure du commerce électronique pour promouvoir leurs produits électroniques au Vietnam.

VNA/CVN