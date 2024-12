Ouverture de la Foire internationale du commerce et du tourisme Vietnam - Chine à Lang Son

Cet événement est organisée chaque année en alternance entre la province vietnamienne de Lang Son et la province chinoise du Guangxi. L'édition 2024, placée sous le thème "Connexion – Coopération – Développement", accueille 240 stands représentant environ 200 entreprises nationales et internationales.

La foire met en valeur une gamme diversifiée de produits, notamment des articles industriels, agricoles, forestiers et transformés, ainsi que des biens de consommation, des équipements électroniques et des produits alimentaires.

La manifestation comprend également une série d'activités de promotion touristique et commerciale entre les entreprises touristiques vietnamiennes et chinoises, la présentation des produits touristiques, des circuits et des attractions remarquables de Lang Son et d'autres localités vietnamiennes.

Accords de coopération touristique et commerciale

Lors de la cérémonie d'ouverture, le vice-président permanent du Comité populaire provincial de Lang Son, Duong Xuân Huyên, également chef du comité d’organisation, souligné que cet événement servirait de passerelle reliant les entreprises des deux pays de renforcer leur coopération commerciale, de promouvoir des destinations touristiques, de présenter des produits touristiques et intensifier le développement touristique entre les localités vietnamiennes et la province chinoise du Guangxi.

Il a exprimé sa volonté de consolider davantage les relations en matière de coopération, d'investissement, de commerce et de développement touristique entre les localités vietnamiennes et la province du Guangxi ainsi que d'autres régions chinoises, tout en approfondissant la compréhension mutuelle et la coopération entre les communautés d'affaires et les populations des deux nations.

Zou Zhanye, directeur du bureau de la réforme et du développement du parc industriel de la région autonome Zhuang du Guangxi, a souligné que la foire constitue une plateforme significative d'échanges économiques, commerciaux et touristiques, renforçant les liens de coopération sino-vietnamiens dans une perspective de développement mutuel.

La cérémonie d'ouverture a été marquée par la signature d'accords de coopération touristique et commerciale, ainsi que par le lancement du produit touristique "Foodtour Lang Son". La foire poursuivra ses activités jusqu'au 6 décembre.

VNA/CVN