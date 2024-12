Une entreprise de Dak Lak exporte son premier conteneur de café torréfié aux États-Unis

Photo: VNA/CVN

L'événement a marqué un tournant important dans l'introduction du café local sur la scène mondiale.

Le conteneur de 20 pieds, comprenant 18.000 paquets finis de café torréfié, représente un produit entièrement transformé emballé au Vietnam. Le café a été fermenté pour répondre aux normes de l'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) des États-Unis, avec des grains provenant de régions agricoles durables certifiées par le règlement européen contre la déforestation (EUDR).

Gérée par Simexco Dak Lak, partenaire stratégique et fiduciaire d'exportation de MISS EDE, la cargaison était destinée à l'Illinois, où elle sera distribuée par le biais des réseaux de supermarchés locaux. Cela ouvre la porte à un accès plus large des consommateurs américains et contribue à rehausser le profil mondial du café vietnamien.

Photo: VNA/CVN

Prenant la parole lors de la cérémonie, le directeur du Département de l'industrie et du commerce de la province de Dak Lak, Luu Van Khôi, a noté que les produits agricoles de la localité atteignent actuellement plus de 70 pays et territoires dans le monde. Bien que beaucoup aient fait preuve d'une forte compétitivité internationale, la part des exportations de café transformé reste faible, apportant peu de valeur ajoutée à l'industrie du café de Dak Lak.

Il a déclaré que cette expédition inaugurale était une étape cruciale, ouvrant la voie à l'expansion des exportations locales de café transformé et à l'augmentation de la valeur du secteur.

Hoàng Danh Huu, fondateur et Pdg de MISS EDE, a déclaré qu'avec le soutien du Département provincial de l'industrie et du commerce et le Comité populaire de la ville de Buôn Ma Thuôt, la société a participé à des programmes de promotion du commerce national et international, établi des liens avec des acheteurs mondiaux et pénétré des marchés tels que la Thaïlande, la République de Corée et maintenant les États-Unis.

VNA/CVN