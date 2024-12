Le PM appelle le Nam Bô oriental à s’efforcer d’enregistrer une croissance à deux chiffres

Photo : VNA/CVN

La conférence était placée sous le thème "Croissance économique à deux chiffres dans la région du Nam Bô oriental en 2025 : Défis, opportunités et solutions".

Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh, également président du Conseil régional de coordination du Nam Bô oriental, a appelé cette région à s’efforcer pour enregistrer une croissance à deux chiffres en 2025 et au-delà, afin de contribuer à faire entrer le pays dans une nouvelle ère - celle du progrès national.

Appréciant les efforts et les contributions importantes du Sud-Est aux réalisations globales du pays, le Premier ministre Pham Minh Chinh a toutefois reconnu que la région avait encore des limites, dont un taux de croissance qui avait tendance à se ralentir. Il a en outre constaté que l’avancement des tâches du Conseil régional de coordination était encore lent et que de nombreux projets n'avaient pas encore été mis en œuvre.

Afin d'enregistrer une croissance économique à deux chiffres en 2025 et les années suivantes, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux organes concernés de continuer à perfectionner leurs institutions.

Il faut renouveler les trois moteurs de croissance traditionnels que sont l’investissement, l’exportation et la consommation, et promouvoir les nouveaux moteurs de croissance tels que l’économie numérique, l’économie verte, l’économie circulaire...

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement a en outre insisté sur la nécessité de mettre l'accent sur la formation de ressources humaines de qualité, la modernisation de la gouvernance avec l'utilisation du numérique, la lutte contre le gaspillage et les pratiques malsaines...

Le Premier ministre a donné des instructions spécifiques afin de résoudre des problèmes et de promouvoir des projets clés dans la région, dont le projet de rocade 4 de Hô Chi Minh-Ville et le projet de construction du Centre financier international de Hô Chi Minh-Ville.

Le Premier ministre a appelé les membres du Conseil à être plus actifs et proactifs dans la mise en œuvre des tâches et des solutions, afin de résoudre les difficultés et terminer les projets dans les délais. Il a également ordonné aux localités de la région d’envoyer des rapports sur leurs difficultés au bureau gouvernemental avant le 10 décembre pour soumettre au Premier ministre en vue de rechercher des solutions.

En 2024, le taux de croissance du PIB du Nam Bô oriental devrait atteindre 6,38%, soit un niveau inférieur à la moyenne nationale, lui permettant de se classer au 4e rang parmi les six régions économiques.

VNA/CVN