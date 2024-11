Fahasa lance un programme de promotions

Accueillons les grands événements de fin d'année, une période où les centres commerciaux et les librairies Fahasa se parent de couleurs vives et de décorations joyeuses, mettant en scène des rennes, des bonhommes de neige, des sapins lumineux…

>> Rénovation des deux plus anciennes librairies de Hô Chi Minh Ville

C’est également le moment où les vœux affectueux se multiplient, où les cadeaux s’échangent, où l’on passe du temps en famille et où l’on participe à de nombreux festivals dans le monde entier. Afin de répondre à la forte demande d’achats de fin d'année, notamment pendant la période de Noël et du Nouvel An, la société Fahasa a lancé le programme "Joyeux Noël - Bienvenue au Nouvel An 2025" dans son réseau de 120 librairies Fahasa, réparties dans près de 50 provinces et villes du pays, avec une multitude de produits, programmes commerciaux et offres promotionnelles à destination des clients. Le programme se déroule du 24 novembre au 24 décembre 2024.

En collaboration avec ses partenaires, fournisseurs, et éditeurs nationaux et internationaux, Fahasa a investi dans une large gamme de produits, cadeaux et articles divers dans le cadre de ce programme, prévu du 5 décembre 2024 au 12 janvier 2025. Parmi les produits mis en avant, une importante quantité d’articles sur le thème de Noël, incluant des livres (nationaux et étrangers), des articles cadeaux, des décorations de Noël, avec une valeur totale de plus de 40 milliards de dôngs pour l’ensemble du réseau Fahasa.

Par ailleurs, pendant les deux phases du programme (Joyeux Noël et Bonne Année), Fahasa s'associe à ses partenaires pour organiser diverses activités et événements comme la fabrication de cartes de Noël, des ateliers de pâtisserie, ou encore des concours d’assemblage de maquettes dans ses librairies. Ces événements visent à créer un espace de détente et d’amusement pour les familles, les enfants et les étudiants, notamment lors des week-ends.

Les enfants qui se rendront dans les librairies Fahasa durant cette période pourront participer à des activités telles que la peinture, le coloriage, des concours de jeux de cartes, des compétitions de maquettes de robots, des ateliers interactifs comme la création de bulles, des sessions de lecture de livres pour enfants, et bien d’autres, organisées en partenariat avec Fahasa et ses fournisseurs.

Dans l’ambiance festive de ces célébrations, Fahasa s’est associée à la reine de beauté Nguyên Cao Ky Duyên pour organiser un programme de dédicaces au premier étage de la librairie Fahasa Tân Dinh, où sera présenté un mini-livre photo. Parallèlement, Fahasa et Nguyên Cao Ky Duyên ont lancé un projet caritatif intitulé "Avec Fahasa et Nguyên Cao Kỳ Duyên, construisons une bibliothèque pour les enfants des hautes terres".

Enfin, en partenariat avec la maison d’édition Scholastic, Fahasa organise la Semaine du livre pour enfants sur le thème "Développer la capacité de lecture en anglais pour les étudiants vietnamiens", qui se tiendra du 12 au 25 décembre 2024 à la librairie Nguyen Huê, à Ho Chi Minh-Ville. À cette occasion, plus de 1000 titres seront présentés, couvrant une large variété de genres tels que des livres pour enfants, des ouvrages éducatifs, des romans littéraires, des livres de psychologie, ainsi que des livres sur le développement personnel pour surmonter les défis et réussir.

Texte et photos: Minh Thu/CVN