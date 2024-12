Succès fulgurant du thon vietnamien : un milliard d'USD d'exportations en ligne de mire

Photo : VNA/CVN

Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de fruits de mer (VASEP), le pays a exporté pour plus de 821 millions d'USD de thon au cours des dix premiers mois de l'année, soit une hausse de 18% par rapport à l'année précédente. Rien qu'en octobre, les expéditions ont atteint près de 93 millions d'USD, en hausse de 22% en rythme annuel.

Cela reflète la reprise post-pandémique de la filiale et la demande mondiale croissante pour le thon.

La croissance des exportations de thon, atteignant un milliard d'USD en 2024, est soutenue par la demande soutenue des marchés traditionnels comme les États-Unis et l'Union européenne, ainsi que par l'émergence de nouveaux marchés prometteurs. Les produits à base de thon du Vietnam, en particulier les conserves, bénéficient d'avantages concurrentiels dans des pays comme l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie.

Pour stimuler les exportations, le Vietnam a mis en œuvre diverses politiques visant à renforcer sa compétitivité mondiale et à assurer le développement durable de cette industrie. Les efforts comprennent la négociation et la signature d'accords de libre-échange tels que l'accord de libre-échange entre le Vietnam et l'Union européenne (EVFTA) et le Partenariat économique régional global (RCEP). La récente signature de l'accord de partenariat économique global avec les Émirats arabes unis a ouvert les portes du marché du Moyen-Orient.

Les prêts préférentiels accordés aux exportateurs de thon ont joué un rôle déterminant en leur permettant d'investir dans des technologies de pointe pour la transformation et la conservation du poisson, répondant ainsi aux exigences de plus en plus élevées des marchés internationaux.

En outre, le ministère de l'Industrie et du Commerce, en collaboration avec d'autres agences, a lancé des programmes nationaux de promotion du commerce, aidant les entreprises à participer à des foires commerciales internationales et à rencontrer avec des partenaires potentiels.

VNA/CVN