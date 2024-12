Les exportations de bois devraient dépasser les 16 milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

Les États-Unis sont actuellement le plus grand importateur de bois et de produits du bois du Vietnam, représentant plus de 50% de la part de marché. Ils sont suivis par la Chine et le Japon. Parmi les 15 principaux marchés d'exportation du Vietnam, les exportations de bois et de produits du bois vers l'Espagne connaissent la plus forte augmentation, avec plus de 63%.

Le président de l'Association vietnamienne du bois et des produits forestiers, Dô Xuân Lâp, a souligné la nécessité pour les entreprises d'améliorer leur avantage concurrentiel grâce à cinq piliers : la technologie de production, la fabrication à faibles émissions, la gestion, la promotion commerciale et les normes de surveillance interne.

Entre-temps, Trân Quang Bao, directeur du département des forêts (ministère de l'Agriculture et du Développement rural) , a souligné l'importance de renforcer les activités de promotion commerciale, notamment par le biais de foires et d'expositions. En particulier, pour préparer un approvisionnement en matières premières légales et de haute qualité pour les exportations, le ministère de l'Agriculture et du Développement rural continuera de mettre en œuvre des politiques qui encouragent le développement de bois de grande taille et certifiés issus de la gestion durable des forêts, ainsi que le développement de la coopération et des liens dans la production de plantations forestières associées à la consommation de produits forestiers.

Il pilote actuellement la délivrance de codes de zones de culture de matériaux dans les provinces de Bac Giang, Lang Son, Phu Tho, Tuyên Quang et Yên Bai. Par la suite, cela sera intensifié pour assurer un approvisionnement régulier en bois d'origine légale qui répond aux exigences du marché international, notamment le Règlement de l'UE contre la déforestation (EUTR), a ajouté Trân Quang Bao.

VNA/CVN