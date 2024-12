Le Vietnam fait bonne impression au Salon de l'artisanat "Artigiano in Fiera"

Photo : VNA/CVN

Le pavillon vietnamien présente au salon des produits en soie, en céramique, en laque poncée, des objets décoratifs en corne, papier, bois et peau de vache, des produits artisanaux utilisant des matériaux recyclés respectueux de l'environnement tels que le luffa et le denim, ainsi que des produits OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit), ainsi que des produits alimentaires et de boissons qualifiés dans le cadre du programme OCOP comme thé, café, fruits secs, ail noir, amidon de curcuma, noix de cajou, produits à base d'eau de coco, vermicelles de riz.

Dans le cadre de l'évènement, l'ambassade du Vietnam en Italie a organisé un séminaire sur la coopération entre le Vietnam et l'Italie dans l'artisanat, avec la participation du président de CNA Federmoda de la région de Lombardie, Beppe Pisani ; Jean Blanchaert, galeriste, commissaire d'exposition et critique d'art qui dirige depuis plus de 35 ans la galerie familiale fondée en 1957, le secrétaire général de la Chambre de commerce Italie - Vietnam (CCIV), Walter Cavrenghi et des représentants de plusieurs organisations et entreprises artisanales italiennes.

La délégation d'entreprises vietnamiennes a également rencontré la Fédération artisanale de la ville de Vicence et a visité plusieurs ateliers de céramique et d'artisanat locaux.

VNA/CVN