Croissance à deux chiffres : le Nam Bô oriental affiche ses ambitions pour 2025

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Conseil de coordination régionale du Nam Bộ oriental, a dirigé le 2 décembre dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, la cinquième session du conseil sur le thème "Croissance économique à deux chiffres de la région du Nam Bô oriental en 2025 : Défis, opportunités et solutions".

Photo : VNA/CVN

Dans son allocution, le Premier ministre a insisté sur l'importance d'une approche globale pour stimuler la croissance économique, en mettant l'accent sur le développement durable et l'inclusion sociale, conformément aux orientations définies par la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti.

Dans cette perspective, il a identifié trois axes tâches majeures pour 2025 : accélération et percée pour atteindre les objectifs de développement socio-économique du mandat, réorganisation des structures organisationnelles, et organisation des Congrès du Parti à tous les échelons pour préparer le XIVe Congrès national. Il a souligné que ces missions requièrent une détermination sans faille, un engagement de tous les instants et des décisions audacieuses.

Reconnaissant l'importance stratégique de la région du Nam Bô oriental dans le développement national, le Premier ministre a chargé les ministres, les responsables locaux et régionaux d'élaborer un plan d'action détaillé pour atteindre un taux de croissance du PIB d'au moins 8%, en identifiant les mesures spécifiques à mettre en œuvre.

Il a notamment proposé d'examiner des projets d'infrastructure stratégiques, incluant le port de transbordement international Cân Gio, le centre financier international de Hô Chi Minh-Ville, l’écosystème pour exploiter l’aéroport international de Long Thanh, l'autoroute Hô Chi Minh-Ville - Môc Bài, l'aéroport de Côn Dao, et le système anti-inondation de Hô Chi Minh-Ville. Ces actions s'inscrivent dans une démarche globale visant à renforcer les capacités et à mettre en valeur le potentiel économique et culturel de chaque localité.

Photo : VNA/CVN

Conformément à l'ordre du jour, les participants ont mené une analyse approfondie du contexte socio-économique régional, ont dressé un bilan détaillé des actions menées par le conseil en 2024 et ont défini les orientations pour l'année à venir. L'année 2024 a été consacrée à renforcer les exportations de produits industriels, à favoriser les échanges commerciaux et à développer un capital humain qualifié pour les secteurs innovants.

Le conseil a procédé à une évaluation approfondie de la mise en œuvre des programmes d'aménagement urbain et rural, du développement des infrastructures de transport et des installations portuaires, ainsi que de l'avancement des projets prioritaires du Plan régional du Nam Bô oriental.

VNA/CVN