Les sociétés immobilières atteignent la phase finale de restructuration

Deux lots d'obligations d'une valeur de près de 1.000 milliards de dôngs de la Compagnie d’investissement et de construction Dai Thinh Phat sont considérés comme des obligations à échéance à haut risque en août, après avoir subi une perte de plus de 7 milliards de dôngs (284.495 USD) au premier semestre 2024, selon l'agence de notation de crédit vietnamienne, VIS Rating.

Photo : VNA/CVN

Heureusement, les détenteurs d'obligations ont accordé une prolongation de 12 mois pour ces deux obligations, initialement arrivées à échéance en juillet et août 2024. Ces obligations ont été émises pour financer le projet LDG Sky dans la province de Binh Duong, avec LDG Investment JSC en tant que garant du paiement.

Les dirigeants de Dai Thinh Phat et de LDG ont confirmé que toutes les procédures juridiques pour le projet LDG Sky ont été achevées.

À ce jour, le projet LDG Sky a terminé les travaux de pieux de base et la construction des fondations des blocs C1 et C2, qui ont été approuvés par l'Autorité d'État pour l'inspection de la qualité de la construction sous l'autorité du ministère de la Construction. Il ne reste que des tâches de construction mineures avant que les unités résidentielles puissent être vendues.

Fondée en juillet 2013, Dai Thinh Phat opère dans l'immobilier et était auparavant une filiale de LDG, LDG détenant 99,95% des actions. LDG a cédé sa participation dans Dai Thinh Phat pour environ 150 milliards de dôngs en août 2021.

Alors que LDG garantit le remboursement des obligations, des problèmes juridiques et des dettes en souffrance pèsent sur la santé financière de l'entreprise.

Après avoir réalisé des bénéfices dépassant les 600 milliards de dôngs entre 2018 et 2019, les performances financières de LDG ont commencé à décliner à partir de 2020, les bénéfices tombant à un peu plus de 4 milliards de dôngs en 2022.

En 2023, LDG a subi une perte importante de 527 milliards de dôngs, marquant sa première perte substantielle en une décennie.

À la fin du premier semestre 2024, LDG a signalé une perte supplémentaire de près de 400 milliards de dôngs.

Photo : VNA/CVN

En conséquence, le cabinet d'audit a souligné une incertitude importante dans son rapport d'examen biennal pour 2024, soulevant des doutes substantiels sur la capacité de LDG à maintenir ses opérations en continu.

De même, la Binh Duong Trade and Development JSC (Becamex TDC), à la fin du mois de juin, avait accumulé des pertes supérieures à 317 milliards de dôngs et des dettes à court terme dépassant les actifs à court terme de près de 1,1 billion de dôngs.

Becamex TDC a déclaré que sa société mère, Investment And Industrial Development Corporation (Becamex IDC), ainsi que d'autres entités du groupe, avaient promis un soutien financier en garantissant les dettes de prêt et en s'abstenant d'exiger le remboursement des dettes liées aux biens et services jusqu'à ce que la capacité de remboursement soit rétablie.

En raison de difficultés de trésorerie, Becamex TDC propose un placement privé de 35 millions d'actions pour lever 350 milliards de dôngs.

Le financement vise à rembourser partiellement une obligation de 700 milliards de dôngs avant son échéance le 30 juin. L'obligation a été émise en novembre 2020 pour les dividendes, les intérêts impayés et les remboursements de la dette, à échéance le 15 novembre 2025.

VIS Rating a déclaré que 4,3 billions de dôngs d'obligations d'entreprises de construction et d'immobilier étaient considérées comme à haut risque pour l'échéance en août. Des entreprises comme Novaland, Hung Thinh Land et Dai Thinh Phat ont du mal à rembourser leurs obligations depuis 2023.

L'année prochaine, environ 20% des 259.000 milliards de dôngs d'obligations d'entreprises à haut risque devraient subir des retards, principalement en raison des retards de paiement des coupons antérieurs, d'un endettement élevé, de faibles réserves de trésorerie et de faibles marges d'EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement).

Efforts pour surmonter les défis

Photo : DDK/CVN

Des évolutions positives sont en cours sur le marché immobilier, mais les revers antérieurs entravent la progression de la reprise des entreprises, notamment en ce qui concerne les obligations.

Malgré cela, en tant que voie vitale de levée de capitaux à long terme, de nombreuses entreprises recherchent activement des solutions pour alléger la pression résultant de ces problèmes.

Par exemple, le groupe Dât Xanh a récemment annoncé une résolution du conseil d'administration visant à ajuster l'utilisation des fonds recueillis lors de l'offre d'actions de 2024 aux actionnaires existants.

Cet ajustement vise à augmenter l'injection de capital dans sa filiale de 201 milliards de dongs supplémentaires tout en réduisant proportionnellement les fonds alloués au fonds de roulement de la société.

Le promoteur immobilier donne la priorité à une injection de capital de près de 1,6 billion de dôngs dans Ha An Real Estate Trading and Investment JSC, dépassant l'allocation prévue de près de 1,4 billion de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Dont 802 milliards de dôngs seront dirigés vers Hôi An Invest, une filiale de Ha An Real Estate, pour le remboursement du principal et des intérêts des obligations. En outre, 757 milliards de dôngs seront versés à Hà Thuân Hùng Co., Ltd., une autre filiale de Ha An Real Estate, pour le service du principal et des intérêts des prêts dus aux établissements de crédit.

Le déboursement de ces fonds est prévu à partir de ce quatrième trimestre jusqu'à la fin de 2026, ce qui prolonge le délai initial de fin 2025.

En pratique, VIS Rating a déclaré que le ratio d'endettement et de couverture de la dette de Ha An Real Estate était inférieur à la moyenne.

Cela indique un fort endettement mais une très faible couverture de la dette en raison d'un flux de trésorerie négatif résultant d'une baisse des ventes sur deux ans et d'importantes dépenses d'investissement pour le développement de nouveaux projets.

Néanmoins, le score d'endettement élevé reflète l'investissement substantiel en capitaux propres réalisé par Dat Xanh depuis 2018 pour soutenir Ha An Real Estate dans les investissements, la croissance des activités et le respect des obligations de la dette.

VIS Rating s'attend à une amélioration partielle des faibles ratios de couverture de la dette de la société dans un avenir proche, ainsi qu'à une satisfaction partielle des besoins en capital grâce à la récupération des flux de trésorerie provenant des ventes.

Les experts suggèrent que l'évolution positive du marché et le sentiment des acheteurs inciteront les développeurs à augmenter leurs ventes, à réduire les niveaux de stocks et à relever les défis de trésorerie.

En conséquence, de nombreuses entreprises accélèrent les délais des projets pour mettre rapidement les produits sur le marché afin de générer des flux de revenus supplémentaires.

Les représentants de Novaland ont indiqué la livraison de nombreux produits dans le cadre de divers projets, avec des travaux de construction en cours dans 14 des 16 projets pour un montant total de construction de 12,1 billions de dôngs, avec des décaissements échelonnés.

La valeur totale estimée après l'achèvement et la livraison des produits, ainsi que les nouvelles ventes, est d'environ 480 billions de dôngs.

VNA/CVN