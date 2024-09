Le crédit immobilier en hausse

Le crédit immobilier est en hausse alors que le marché immobilier trouve ses marques et son chemin vers la reprise, selon la Banque d'État du Vietnam (SBV).

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Un rapport de la succursale de la SBV à Hô Chi Minh-Ville indique que le total des crédits en cours de la ville pour le marché immobilier a atteint plus de 1.000 milliards de dôngs (40 millions d'USD), soit 27,6 % du total des crédits en cours du système et une augmentation de 5,5% par rapport à la fin de l'année dernière. Hô Chi Minh-Ville, le plus grand moteur économique du Vietnam, a également signalé une augmentation du crédit de 3,9% au cours des sept premiers mois de 2024.

Le crédit immobilier, notamment le logement social, le logement commercial et plusieurs autres catégories, a représenté une part importante, soit 57% du crédit en cours du marché immobilier. Le crédit au logement social a atteint 2,54 billions de dôngs, soit une augmentation de 78% depuis le début de cette année, selon la succursale de la SBV à Hô Chi Minh-Ville.

Parallèlement, le nombre de demandes de prêts, notamment pour les parcs industriels et les infrastructures, les immeubles de bureaux, les restaurants, les hôtels et les zones touristiques, a fortement augmenté.

Au cours des sept premiers mois de 2024, les prêts pour le développement des parcs industriels et des infrastructures ont atteint 48,39 billions de dôngs, et les prêts pour les immeubles de bureaux ont atteint 24,04 billions de dôngs, soit une augmentation de 18,4% et de 14% respectivement par rapport à la fin de l'année dernière.

Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la succursale de la SBV à Hô Chi Minh-Ville, une forte augmentation du crédit pourrait être attribuée aux efforts du système financier pour accélérer le décaissement du crédit au logement social. Depuis le début de l'année, une partie du programme de crédits au logement social de 120.000 milliards de dôngs du gouvernement, estimé à 170 milliards de dôngs, a été consacrée à un projet de logements pour ouvriers dans la ville de Thu Duc, l'un des satellites de Hô Chi Minh-Ville.

"Le crédit au marché du logement reste principalement des prêts à moyen et long terme. Un modèle de croissance efficace et durable aura un impact considérable sur la gestion du crédit des banques commerciales", a-t-il déclaré.

Nguyên Duc Lênh a déclaré que le strict respect des réglementations sur le crédit et l'utilisation prévue du capital emprunté, ainsi que l'efficacité des opérations commerciales, assureront non seulement une croissance sûre et efficace du crédit, mais favoriseront également le développement du marché immobilier.

Il a déclaré que la banque centrale a demandé à tous les bureaux locaux de respecter strictement les réglementations et d'examiner les demandes de prêt pour s'assurer que le crédit va aux secteurs prioritaires de l'économie. Dans le même temps, des politiques doivent être mises en œuvre par le gouvernement pour orienter le marché vers un développement durable.

VNA/CVN