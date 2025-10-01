Typhon Bualoi : inondations et glissements de terrain paralysent le rail

La Société par actions des chemins de fer du Vietnam a annoncé le 1 er octobre la suspension temporaire de dizaines de trains de passagers et de marchandises, en raison des inondations et des glissements de terrain provoqués par le typhon Bualoi.

Photo : KT/CVN

Sur la ligne ferroviaire de l’Ouest (Hanoï - Lào Cai), plusieurs tronçons restent inondés ou affectés par des glissements de terrain. Ainsi, les trains SP8, SP3 et SP4 du 1er octobre ont été annulés. La compagnie a informé directement les passagers via SMS, Zalo et les réseaux sociaux, et rembourse intégralement les billets sans frais. Les voyageurs disposent de 30 jours pour effectuer cette démarche dans les gares.

Près de 1.500 passagers ont été transférés en bus entre les gares de Thanh Hoa et Truong Lâm. Plus de 3.400 petits-déjeuners et 4.400 repas ont été distribués gratuitement aux voyageurs bloqués.

Sur l’axe Nord - Sud, le trafic des trains de voyageurs Hanoï - Hô Chi Minh-Ville a repris, mais la vitesse est limitée à 5 km/h par endroits en raison des dégâts causés par les intempéries. Vingt-quatre trains de marchandises restent également immobilisés en gare.

La société ferroviaire continue de suivre de près l’évolution des conditions météorologiques et collabore avec les autorités pour informer les passagers en temps opportun et garantir la sécurité des circulations.

