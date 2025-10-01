Typhon Bualoi

Un membre du Politburo se rend dans la province de Quang Tri

Le membre du Politburo et membre permanent du Secrétariat du Comité central du Parti, Trân Câm Tu, s’est rendu mercredi 1 er octobre dans la province de Quang Tri (Centre) pour encourager et apporter son soutien à la population locale encore sous le choc des ravages causés par le typhon Bualoi.

Au nom du Parti et de l’État, il a exprimé sa sympathie aux autorités et aux habitants locaux, et a salué leur réaction rapide et déterminée pour minimiser les pertes. Il a salué la contribution de l’armée, de la police et des communautés locales aux opérations de secours.

Trân Câm Tu a exhorté les autorités locales à poursuivre leurs efforts de reconstruction, à protéger les vies humaines, à mener des opérations de recherche et de sauvetage, à stabiliser les moyens de subsistance locaux et à relancer les activités de production et commerciales.

Soulignant qu’aucun citoyen ne devrait être privé de ressources après le passage de la tempête, il a exhorté la province à mobiliser ses forces et ses ressources pour venir en aide aux familles pauvres et en difficulté dont les maisons ont été détruites.

Il a également appelé à des efforts pour assurer l’hygiène environnementale, la prévention des maladies et la réparation des digues, des installations électriques, des écoles et des postes médicaux, en particulier dans les zones montagneuses et reculées. Une attention particulière doit être portée aux familles des victimes.

À cette occasion, il a présenté l’aide du Parti et de l’État, tandis que la vice-présidente du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, Hà Thi Nga, a apporté, au nom des donateurs et des entreprises, une aide à la province pour les travaux de reconstruction après le typhon. Le soutien total s’élève à 7,5 milliards de dôngs (près de 284.000 dollars).

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Lê Ngoc Quang, a déclaré qu’en début d’après-midi du 1er octobre, les forces locales de recherche et de sauvetage et les autorités compétentes étaient toujours à la recherche de huit pêcheurs disparus. La province a collaboré avec les services d’électricité et de télécommunications pour rétablir les services, aidant ainsi les habitants à stabiliser leurs conditions de vie et leurs activités de production.

Un rapport provincial a montré que le typhon Bualoi avait laissé sur son passage des scènes de désolation à Quang Tri : six maisons se sont effondrées, près de 3.400 ont vu leurs toits arrachés, et 284 ha de cultures, 450 ha d’hévéas, 1.450 ha de forêts et plus de 200 ha d’aquaculture ont été détruits.

De vastes étendues d’infrastructures ont été laissées en ruines, dont plus de 30 routes et ponts endommagés, plus de 100 pylônes électriques effondrés, ainsi que des dizaines d’écoles, de dispensaires et de maisons de la culture. Les pertes totales ont été estimées à 550 milliards de dôngs.

