Une nouvelle dépression tropicale serait en approche dans les deux jours

Une dépression tropicale s’est formée à l’est de l’île de Luzon, aux Philippines, et pourrait se transformer en tempête d’ici deux jours, a annoncé le 1 er octobre le Centre national de prévision hydrométéorologique (NCHMF).

À 10h00, le centre de la dépression tropicale se situait à l’est de Luzon. Des vents soutenus près de son centre ont atteint les niveaux 6-7 (39-61 km/h), avec des rafales atteignant le niveau 9 (75-88 km/h). Elle se déplaçait vers l’ouest-nord-ouest à une vitesse d’environ 15 km/h.

Les prévisions indiquent que d’ici 10h00 le 2 octobre, la dépression tropicale poursuivra sa progression vers l’ouest-nord-ouest à environ 15 km/h et pourrait s’intensifier en tempête sur les eaux à l’est de Luzon, avec des vents atteignant le niveau 8 (62-74 km/h) et des rafales jusqu’au niveau 10 (89-102 km/h).

D’ici 10h00 le 3 octobre, le système devrait se déplacer dans la même direction à 20-25 km/h, avec un potentiel de renforcement supplémentaire en tempête.

Au cours des 48 à 72 heures suivantes, la tempête poursuivra probablement sa progression vers l’ouest-nord-ouest à 25-30 km/h, pénétrant dans la Mer Orientale (connue internationalement sous le nom de mer de Chine méridionale), et pourrait s’intensifier davantage.

En raison de l’influence de la dépression tropicale, à partir du 3 octobre, les eaux à l’est de la partie nord de la Mer Orientale subiront des vents de force 6-7 qui se renforceront.

Près de l’oeil de la tempête, les vents pourraient souffler à 62-74 km/h avec des pointes à 89-102 km/h, soulevant des vagues de 2,5 à 4,5 mètres dans une mer agitée.

Entre le 4 et le 6 octobre, le nord de la Mer Orientale, y compris Hoàng Sa (Paracel) devrait être confronté à des vents soutenus allant jusqu’à 89 à 117 km/h et des rafales pouvant donc atteindre 150-166 km/h.

Les navires naviguant dans ces zones dangereuses pourraient être confrontés à des orages, des rafales, des vents violents et de fortes vagues.

