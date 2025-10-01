Trente-huit citoyens vietnamiens remis par les autorités cambodgiennes à Dông Thap

Le 30 septembre, au poste frontalier international de Thuong Phuoc (province de Dông Thap, au Sud), les autorités vietnamiennes ont réceptionné 38 citoyens vietnamiens remis par les forces compétentes cambodgiennes.

Photo : VNA/CVN

L'opération a été coordonnée par le Commandement des gardes-frontières de la province de Dông Thap, en collaboration avec la Police provinciale, le Département de l'immigration (A08) du ministère de la Sécurité publique et les polices des localités concernées.

Parmi les 38 personnes rapatriées figurent 29 hommes et 9 femmes, originaires de 18 provinces et villes du pays. Les vérifications ont révélé que 33 d'entre eux avaient quitté illégalement le territoire vietnamien pour se rendre au Cambodge. Ils ont déclaré y travailler comme serveurs, hôtesses dans des karaokés ou employés commerciaux dans des entreprises de jeux en ligne ou d'investissement boursier.

Le poste-frontière de Thuong Phuoc a infligé des amendes administratives à 32 personnes pour un montant total de 106 millions de dôngs ; un mineur de moins de 14 ans a seulement été averti.

Les 38 citoyens ont été remis aux services de police des provinces et villes d'origine pour un suivi et un traitement conformément à la législation vietnamienne.

VNA/CVN