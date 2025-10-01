JETRO étudie l'environnement d'investissement post-fusion à Vinh Long

Le Comité populaire de Vinh Long (Sud) a tenu une séance de travail avec le bureau de l'Organisation japonaise du commerce extérieur (JETRO) à Hô Chi Minh-Ville, afin d'examiner l'environnement d'investissement de cette province du Delta du Mékong après sa fusion.

Le 1er juillet 2025, Vinh Long, Bên Tre et Trà Vinh ont fusionné pour former la nouvelle province de Vinh Long.

Photo : Mai Huong/VNA/CVN

Lors de la réunion, Lu Quang Ngoi, président du Comité populaire provincial, a déclaré que, dans le contexte d'une intégration internationale approfondie, Vinh Long souhaitait élargir sa coopération avec le monde des affaires japonais par l'intermédiaire de JETRO, en se concentrant sur des secteurs prioritaires tels que l'agriculture de haute technologie et la transformation profonde, les industries auxiliaires et la fabrication, les énergies renouvelables et les infrastructures logistiques, la formation des ressources humaines, le tourisme et les services.

Il a affirmé son engagement à accompagner les entreprises japonaises, à leur offrir les conditions les plus favorables, à résoudre rapidement toute difficulté et à garantir un environnement d'investissement transparent, stable et propice aux entreprises.

Okabe Mitsutoshi, représentant en chef, a annoncé que JETRO prévoyait de mettre en œuvre un projet visant à explorer l'environnement d'investissement post-fusion dans les provinces et villes du sud du Vietnam. Ce projet se concentrera sur des aspects clés tels que les caractéristiques, le potentiel, l'attractivité et les opportunités commerciales de ces localités, en particulier l'évolution des politiques générales suite aux fusions, afin de fournir des informations actualisées aux entreprises japonaises souhaitant explorer les opportunités d'investissement au Vietnam.

Lors de la séance de travail, les responsables des départements et agences provinciaux ont échangé des informations sur le potentiel, les atouts et les orientations de développement de la province pour la période à venir, notamment en matière de politiques et de planification, d'infrastructures et de logistique, de ressources humaines et d'éducation, de climat et d'incitations à l'investissement, de secteurs économiques clés, d'investissements directs étrangers (IDE), de mécanismes de soutien aux entreprises et de zones industrielles à Vinh Long après la fusion administrative.

Au cours des huit premiers mois de 2025, les exportations de Vinh Long vers le Japon ont atteint 417,6 millions de dollars, en hausse de 12% sur un an. La province accueille actuellement 176 projets d'investissement étranger, dont 15 projets d'investissement direct japonais pour un montant total de 341,58 millions de dollars, ce qui place le Japon au 4e rang en termes de capitaux d'investissement. Ces projets japonais portent principalement sur la fabrication de machines et de composants, la logistique et l'entreposage.

Depuis 2020, Vinh Long a envoyé plus de 18.000 travailleurs au Japon sous contrat de travail, ce qui représente 77,2% de la main-d'œuvre étrangère totale de la province.

VNA/CVN