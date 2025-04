Vietnam Airlines célèbre dix ans d'exploitation de vols directs à destination du Royaume-Uni

Lacompagnie aérienne nationale Vietnam Airlines a célébré dix ans de vols directs entre le Vietnam et le Royaume-Uni.

Photo : VN Airlines/CVN

L'événement anniversaire s'est récemment tenu à l'aéroport de Londres Heathrow (LHR) en présence de représentants de l'ambassade du Vietnam au Royaume-Uni, de dirigeants de LHR, du prestataire de services au sol ASC, de compagnies aériennes partenaires et de nombreux passagers ayant soutenu cette liaison.

Au cours des dix dernières années, Vietnam Airlines a opéré près de 5.000 vols directs entre le Vietnam et le Royaume-Uni, transportant environ 1,1 million de passagers avec un taux d'occupation moyen de 80%. Ces chiffres reflètent à la fois la confiance des passagers et l'engagement de la compagnie à offrir des voyages sûrs, confortables et de qualité.

La liaison directe Vietnam - Royaume-Uni a renforcé la position du Vietnam dans l'aviation mondiale, facilitant le commerce, le tourisme et la coopération bilatérale. Elle marque également une étape clé dans le développement de la compagnie.

Actuellement, la compagnie aérienne propose des vols directs hebdomadaires vers Londres Heathrow en Boeing 787-9 Dreamliner. La ligne Hanoï - Londres (HAN-LHR) propose quatre allers-retours par semaine les lundis, mercredis, vendredis et dimanches, tandis que la ligne Hô Chi Minh-Ville - Londres (SGN-LHR) propose trois allers-retours par semaine les mardis, jeudis et samedis.

Consciente du rôle clé du Royaume-Uni en Europe, la compagnie aérienne s'engage à développer son réseau, à améliorer la qualité de ses services et à porter la fréquence de ses vols directs entre les deux pays à sept par semaine d'avril à octobre.

Vietnam Airlines a lancé sa ligne directe vers le Royaume-Uni en 2011, initialement au départ de l'aéroport de Londres-Gatwick (LGW), avant de migrer vers Heathrow en 2015, améliorant ainsi la connectivité avec l'un des principaux hubs internationaux du Royaume-Uni.

VNA/CVN