Vietnam - Brésil

Coordination dans la lutte anti-risques de sécurité non traditionnels

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le général Luong Tam Quang a déclaré que dans le domaine de l'application de la loi, le Vietnam et le Brésil étaient tous deux membres de l'Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL) et participaient à d'importants traités internationaux sur la prévention et le contrôle de la criminalité, contribuant efficacement à la prévention et au contrôle des crimes transfrontaliers, au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans la région et dans le monde.

Accord de coopération

La signature de l'accord sur l'échange et la protection des informations confidentielles par les deux parties n'est pas simplement un symbole politique, mais une étape avec une base juridique pour des activités de coopération spécifiques à l'avenir, a souligné le général Luong Tam Quang, ajoutant qu’il s’agit d’une base importante pour que le Vietnam et le Brésil puissent promouvoir le partage d’informations stratégiques et se coordonner dans la prévention et la lutte contre les crimes transnationaux, le terrorisme, la cybersécurité et d’autres menaces non traditionnelles.

Afin de renforcer les relations entre les deux pays en général, et entre le ministère vietnamien de la Police et le Bureau de sécurité institutionnelle présidentielle brésilienne en particulier, le ministre Luong Tam Quang a suggéré que les deux parties augmentent les échanges de délégations à tous les niveaux pour améliorer la compréhension mutuelle, apprendre et élargir les besoins de coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Les deux parties doivent se coordonner pour protéger et assurer la sécurité et la sûreté absolues des délégations de haut rang de chaque pays lorsqu'elles opèrent sur le territoire de l'autre.

Les deux parties sont appelées à encourager la recherche et développent des accords bilatéraux sur la prévention et la lutte contre les risques de sécurité non traditionnels tels que la criminalité de haute technologie et le terrorisme ; partager des informations et des expériences sur les mesures visant à protéger la sécurité politique, la sécurité économique et les institutions de chaque pays.

Réponse aux cyberattaques

Il est nécessaire pour les deux parties de coordonner étroitement leur réponse aux cyberattaques à grande échelle qui pourraient affecter la sécurité nationale et les systèmes d’information critiques des deux pays ; coopérer dans la recherche et le développement de technologies de sécurité de l’information, afin de renforcer la capacité de protection du cyberespace des deux pays, ainsi que dans la formation pour améliorer les capacités professionnelles et les langues étrangères des forces de l'ordre des deux côtés.

En réponse, Marcos Antonio Amaro dos Santos a souligné que dans le contexte des évolutions complexes de la situation sécuritaire mondiale et régionale, les deux parties devraient avoir une coopération étroite et synchrone pour faire face rapidement aux risques pesant sur la sécurité traditionnelle et non traditionnelle.

Il a suggéré que les deux parties continuent de promouvoir des activités de coopération spécialisées, contribuant à assurer la sécurité nationale et l'ordre social dans chaque pays ainsi qu'à maintenir un environnement pacifique et stable dans chaque région et dans le monde.

VNA/CVN