Vietnam Airlines reprend la ligne aérienne reliant Hanoï et Kuala Lumpur

Deux vols VN 680 et VN 681 de Vietnam Airlines au départ de Kuala Lumpur (Malaisie) à destination de Hanoï et vice-versa dans la soirée du 1 er avril ont marqué les premiers vols réguliers entre les deux villes, après une période de rupture.

>> Air Asia : plus de vols entre Hanoi et Kuala Lumpur

>> Vietjet ouvre une liaison aérienne Hanoï - Kuala Lumpur

>> Vietjet : premier vol entre Kuala Lumpur et Hanoï

Photo : VNA/CVN

Cette ligne est opérée avec une fréquence de trois vols/semaine. Hoàng Minh Tri, directeur de la filiale de Vietnam Airlines en Malaisie a espéré que la réouverture des vols directs entre les deux capitales répondra aux besoins croissants de déplacement des hommes d'affaires, des investisseurs et des touristes, favorisant ainsi le développement des affaires, du commerce et des échanges culturels entre le Vietnam et la Malaisie ainsi qu'avec d'autres pays de la région et du monde.

Photo : VNA/CVN

De 1991 à la fin du premier trimestre 2025, Vietnam Airlines a transporté plus de 3,94 millions de passagers sur plus de 31 600 vols à destination et en provenance de l'aéroport international de Kuala Lumpur.

Actuellement, Vietnam Airlines opère chaque semaine sept vols aller-retour de Kuala Lumpur à Hô Chi Minh-Ville. La reprise des vols de Kuala Lumpur à Hanoï contribuera à augmenter la charge d'approvisionnement de la compagnie aérienne sur le marché malaisien de plus de 40%.

VNA/CVN