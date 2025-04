Myanmar : les secouristes vietnamiens gardent espoir et travaillent d’arrache-pied

>> Le Vietnam envoie trois tonnes de matériel aux victimes du séisme au Myanmar

>> Séisme au Myanmar : une nouvelle victime retrouvée par l'équipe vietnamienne

>> Myanmar : le bilan du séisme s'alourdit à plus de 2.800 morts

Lors des opérations de secours à l’hôpital Ottara Thiri de Nay Pyi Taw, l’équipe de secours a été informée qu’une personne coincée sous les décombres était toujours en vie. Immédiatement, six militaires expérimentés et physiquement forts ont été chargés de coordonner les opérations avec les équipes de recherche et de sauvetage turques et birmanes afin de trouver un moyen de secourir la victime.

Photo : VNA/CVN

La victime, un homme de 26-27 ans, était coincée à l’hôtel Aye Chan Thar, à Nay Pyi Taw. À leur arrivée sur place, les secouristes constataient qu’elle pouvait encore parler. Elle a déclaré être en bonne santé, mais manquer d’eau et de nourriture.

Tout est mis en œuvre pour trouver la voie d’accès la plus proche et permettre à la victime de sortir saine et sauve.

Cinq jours après le séisme dévastateur, des dizaines de milliers de personnes à Nay Pyi Taw vivent toujours sans abri, confrontées à des pénuries d’électricité, d’eau et d’autres produits de première nécessité.

Face à cette situation, l’équipe de secours du ministère vietnamien de la Sécurité publique s’est non seulement concentrée sur les opérations de recherche et de sauvetage, mais a également déployé des équipes spéciales pour aider les habitants à se stabiliser dans des abris temporaires.

Une équipe de secours du ministère a été déployée le 2 avril pour installer deux tentes dans la ville de Zabu Thiri, offrant ainsi un abri aux habitants. En plus des efforts de sauvetage, le personnel médical vietnamien a effectué des examens et des traitements médicaux et distribué des médicaments aux personnes blessées lors du tremblement de terre.

Le bilan du séisme ne cesse de s’alourdir. Le Myanmar a respecté, mardi 1er avril, une minute de silence pour les victimes du séisme qui a tué 2.719 personnes, selon des chiffres officiels. Les experts anticipent des milliers de morts supplémentaires, car la faille de Sagaing, à l’origine du séisme, traverse des régions parmi les plus peuplées du pays, avec des villes comme Naypyidaw, la capitale, et Mandalay, la deuxième du pays.

VNA/CVN