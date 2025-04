Séisme au Myanmar : une nouvelle victime retrouvée par l'équipe vietnamienne

Auparavant, sur le même site, l'équipe avait dégagé le corps d'un adolescent de 14 ans, et l'avait remis aux autorités locales ainsi qu'à sa famille.

Photo : VNA/CVN

Selon un membre de l'équipe, l'hôpital de Zabuthiri, d'une capacité de 1.000 lits, est le deuxième site où elle est déployée. Auparavant, dans la nuit du 31 mars, dans une maison d'hôtes de quatre étages à Zabuthiri, l'équipe avait localisé et récupéré le corps d'un enfant de 10 ans, qui avait également été remis aux autorités et à ses proches.

Le colonel Nguyên Minh Khuong, directeur adjoint du Département de la prévention et de la lutte contre les incendies et des secours, et chef de l'équipe de secours, a souligné les défis rencontrés lors d'une intervention dans un pays étranger, notamment la barrière linguistique, les conditions météorologiques et les conditions de vie ardues.

Il a cependant insisté sur le fait que ces obstacles n'avaient pas entamé la détermination de l'équipe à aider la population birmane à surmonter cette catastrophe. Le colonel Nguyên Minh Khuong a ajouté que l'équipe travaillait sans relâche, exploitant chaque instant dans l'espoir de retrouver des survivants, malgré les immenses difficultés.

VNA/CVN