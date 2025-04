L’autogreffe de cellules souches donne espoir aux patients atteints de myélome multiple

L’hôpital de Dà Nang a annoncé lundi 31 mars que son service de neurologie, musculo-squelettique et hématologie clinique avait réalisé avec succès une autogreffe de cellules souches chez un patient atteint de myélome multiple.

Il s’agissait de la troisième autogreffe de cellules souches réalisée à l’hôpital. Une greffe autologue de cellules souches est un traitement possible pour certains types de cancer. Ce type de greffe consiste à retirer certaines des cellules souches sanguines du patient, à recevoir un traitement à forte dose de chimiothérapie et à réinjecter ces cellules souches.

Photo : VNA/CVN

Ce traitement permet au patiennt de recevoir des traitements de chimiothérapie à doses beaucoup plus élevées qu’à l’habitude. La réinjection des cellules souches aide à la régénération des cellules sanguines après un traitement à forte dose de chimiothérapie.

La Docteure. Trân Thi Thanh Huong, qui a pratiqué l’intervention, a déclaré qu’il s’agissait d’une méthode de traitement avancée qui restaure rapidement le système hématopoïétique du patient après une chimiothérapie à haute dose, contribuant ainsi à prévenir les complications potentiellement mortelles.

Cette technique offre d’importantes chances de survie et améliore la qualité de vie des patients atteints d’hémopathies malignes telles que le lymphome, les troubles myéloprolifératifs, le myélome multiple et la leucémie, a-t-elle ajouté.

En 2023, l’Hôpital de Dà Nang a réalisé avec succès sa première greffe autologue de cellules souches avec le soutien de l’Institut national d’hématologie et de transfusion sanguine.

À ce jour, l’hôpital a régulièrement recours à cette technique, confirmant ainsi l’expertise et le niveau de compétence de son personnel médical et donnant un nouvel espoir aux patients atteints d’hémopathies graves dans les régions du Centre et des Hauts plateaux du Centre.

VNA/CVN