Bên Tre accélère l'éradication de l'habitat précaire

La secrétaire du Comité provincial du Parti, présidente du Conseil populaire et chef du Comité de pilotage pour l'élimination des maisons temporaires et délabrées dans la province de Bên Tre (Delta du Mékong), Hô Thi Hoàng Yên, a présidé la troisième réunion dudit Comité dans la matinée du 1er avril.

Photo : VNA/CVN

Hô Thi Hoàng Yên a demandé aux localités de résoudre les difficultés et d'accélérer l'élimination des maisons temporaires et délabrées dans la province pour un achèvement avant le 30 juin 2025. Elle a également demandé au Comité du Front de la Patrie de mobiliser des forces pour aider les familles à réduire les coûts de construction et de réparation de leurs logements.

Cette année, 2.101 ménages ont besoin d'aide pour construire ou réparer des logements, avec un budget estimé à 106,89 milliards de dôngs.

Selon les prévisions, pour la 1ère phase (qui devrait être achevée avant le 30 avril 2025), Bên Tre construira ou réparera 1.031 maisons, avec un budget de 51,96 milliards de dôngs.

En ce qui concerne la 2e phase (qui devrait être achevée avant le 31 octobre 2025), 1.070 maisons seront construites ou réparées, avec un budget de 54,93 milliards de dôngs.

