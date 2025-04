Binh Duong, leader national des services publics en ligne

>> Binh Duong et ses réalisations 50 ans après la libération

>> L’État mexicain de San Luis Potosí souhaite jumeler avec la province de Binh Duong

>> Binh Duong achèvera la démolition des logements insalubres avant le 30 juin

Photo : BBD/CVN

La province a enregistré un taux de 44% de services publics entièrement en ligne et de 36,29% de services partiellement en ligne.

Le secrétaire du Comité provincial du Parti, Nguyên Van Loi, a souligné le rôle de la gouvernance numérique dans la gestion administrative, mettant en avant des plans visant à accélérer la transformation numérique par le biais de projets informatiques et de politiques de formation. Ces initiatives visent à renforcer les capacités du personnel et à soutenir les organisations communautaires numériques pour une transition concertée et efficace.

Binh Duong met en place un cadre de coordination entre le Centre provincial des services de l'administration publique et les centres communaux afin de simplifier les démarches administratives. Nguyên Van Loi a réaffirmé l'engagement de la province à améliorer la satisfaction des citoyens et des entreprises et à accélérer les réformes administratives.

Truong Công Huy, directeur adjoint du Centre provincial des services de l'administration publique, a expliqué que le faible taux de services entièrement en ligne était dû à la récente restructuration de mars, qui a entraîné la mise à jour des procédures administratives. La province intègre actuellement ces changements dans la base de données administrative nationale et vise un taux de services en ligne d'au moins 70% en 2025, avec une augmentation annuelle de 10% par la suite.

Binh Duong a déjà numérisé 89,29% du traitement électronique des documents et 82,36% des dossiers administratifs. L'objectif est de numériser tous les dossiers administratifs d'ici 2025. Des efforts sont également déployés pour promouvoir l'utilisation des services publics en ligne via les médias, les réseaux sociaux et les administrations.

VNA/CVN