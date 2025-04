La reine Mathilde de Belgique visite l'Hôpital central pédiatrique à Hanoï

Lors de la visite d'État au Vietnam du roi Philippe et de la reine Mathilde, dans l'après-midi du 1 er avril, la reine a visité l'Hôpital national pédiatrique à Hanoï. Cette visite vise à souligner la forte coopération entre la Belgique et le Vietnam dans le domaine de la santé publique, notamment de la santé mentale infantile.

Au cours des 30 dernières années, la Belgique et le Vietnam ont mis en place de nombreux programmes de coopération efficaces dans ce domaine. Actuellement, l'Hôpital national pédiatrique participe à un projet de coopération avec le Collège Leonard de Vinci. Ce projet s'inscrit dans le cadre du programme de coopération 2022-2024 entre la Communauté française de Belgique Wallonie-Bruxelles et le Vietnam relatif à la formation des ressources humaines, à la coopération en matière de recherche sur les troubles du développement et à l'application des modèles thérapeutiques belges au Vietnam ainsi qu'au soutien à l'amélioration des installations, au soutien des équipements médicaux et à la modernisation des espaces de traitement à l'Hôpital national pédiatrique.

La reine est psychologue et orthophoniste, et aussi présidente d’honneur de l’UNICEF. La reine s’intéresse vivement aux questions médicales, en particulier à la santé des enfants. Cette visite est une occasion importante de souligner la coopération de longue date entre le Vietnam et la Belgique dans ce domaine, et de promouvoir la sensibilisation à l’importance des soins de santé mentale pour les enfants au Vietnam.

La reine a rencontré des médecins, des psychologues et des patients de l'hôpital.

La coopération médicale entre le Vietnam et la Belgique existe depuis les années 1990 du siècle dernier. L’une des premières projets mis en œuvre par les deux parties dans ce secteur a été le projet "Prévention et contrôle du paludisme dans la province de Hoà Binh" pour la période 1996-2001. Ce projet a obtenu de très bons résultats après six ans de mise en œuvre.

