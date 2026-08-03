Les archives, alliées de la quête des martyrs

Conservés au Centre national des archives III, plus de 72.000 dossiers et objets personnels d'anciens cadres envoyés en mission dans le Sud ne constituent pas seulement un patrimoine historique. Grâce à leur exploitation et à la coopération internationale, ils contribuent aujourd'hui à localiser les disparus de guerre, à identifier leurs dépouilles et ainsi restituer leur mémoire à leurs familles.

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Photo : VNA/CVN

Le Centre national des archives III, relevant du Département de gestion des documents et des archives de l'État, conserve plus de 72.000 dossiers et objets personnels d'anciens cadres envoyés en mission dans le Sud. Ces archives proviennent de 89 provinces et villes, selon le découpage administratif en vigueur entre 1945 et 1975. Elles constituent l'un des fonds d'archives nationales les plus précieux du pays. Au-delà de leur intérêt historique, elles représentent une source documentaire unique qui apporte un appui essentiel aux opérations de recherche des personnes portées disparues après la guerre.

Les archives au service des recherches

"Les dossiers et objets personnels des cadres partis en mission dans le Sud et tombés au champ d'honneur sont étroitement liés aux missions du Comité national de pilotage chargé de la recherche, du regroupement et de l'identification des restes des soldats morts pour la Patrie (Comité national 515). Dès que de nouveaux éléments apparaissent à l'occasion d'une opération de recherche ou de la découverte d'objets sur le terrain, nous procédons immédiatement à des vérifications dans nos fonds d'archives afin d'identifier les documents relatifs aux combats, aux dates, aux lieux ainsi qu'aux pertes humaines. Ces informations sont ensuite transmises au Comité national 515 pour être croisées avec d'autres sources de données", explique Trân Viêt Hoa, directrice du Centre national des archives III.

Selon elle, la coopération avec des partenaires internationaux, notamment l'Université Texas Tech (États-Unis), ouvre de nouvelles perspectives en matière de recherche et d'identification des martyrs. En exploitant les vastes archives constituées par les États-Unis durant la guerre du Vietnam, cette université analyse quelque 2,7 millions de pages de documents, dont près de 261.000 ont déjà été numérisées.

Ces archives ont notamment fourni des documents de référence déterminants pour l'identification d'une fosse commune de martyrs découverte dans le parc Lê Thi Riêng (Hô Chi Minh-Ville). Elles contribuent ainsi de manière significative à la campagne nationale "500 jours et nuits “ consacrée à la recherche, au regroupement et à l'identification des restes des martyrs.

Photo : VNA/CVN

"Depuis 2026, notre projet analyse ces documents afin d'appuyer le gouvernement vietnamien. Nous avons déjà examiné près de 400 dossiers. Nos recherches se sont d'abord concentrées sur les régions de Lôc Ninh et de Tây Ninh afin de reconstituer les zones d'opération des unités militaires et de localiser d'éventuels lieux d'inhumation. Pour chaque soldat et chaque unité, nous avons établi un rapport détaillé qui sert de base aux autorités vietnamiennes pour mener les vérifications et les fouilles", indique Steve Maxner, de l'Université Texas Tech.

Il ajoute : "Les premiers résultats sont très encourageants. Parmi les cinq premières dépouilles exhumées au parc Lê Thi Riêng, l'une comportait des informations sur son unité. En moins de vingt-quatre heures, nous avons retrouvé des documents concernant l'escadron N°2 du 1er bataillon de Long An, ce qui a permis aux autorités de Hô Chi Minh-Ville de confirmer son identité".

Des documents qui redonnent une identité aux martyrs

Dans le cadre de la campagne "500 jours et nuits", le Département de gestion des documents et des archives de l'État a constitué, ces dernières années, une base de données et développé un logiciel permettant de consulter les dossiers des cadres envoyés en mission dans le Sud. Un système de recherche en ligne est désormais opérationnel afin de faciliter les démarches des familles, des anciens combattants et des autorités compétentes.

"Nous nous réjouissons notamment du cas du martyr Huynh Van Quên. Le Centre a rapidement retrouvé la décision officielle lui attribuant le certificat +La Patrie reconnaissante+. Les informations conservées dans les archives sont d'une importance capitale. Elles permettent de recouper et de confirmer avec une grande précision les données recueillies sur le terrain, les résultats des nouvelles technologies d'identification, notamment les analyses ADN, ainsi que les dossiers administratifs. Il s'agit d'un ensemble documentaire présentant un très haut degré de fiabilité", souligne Trân Viêt Hoa.

Le Centre national des archives III intensifie également sa coopération avec des partenaires internationaux afin de recueillir de nouvelles sources documentaires permettant de vérifier les informations relatives aux martyrs, aux combats et, en particulier, à l'emplacement des fosses communes. Ces travaux contribuent à la mise en œuvre de la campagne "500 jours et nuits" et constituent l'un des hommages les plus concrets rendus aux héros morts pour la Patrie et à leurs familles.

Quê Anh/CVN