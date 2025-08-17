Les réseaux sociaux ont besoin de plus de KOL inspirants comme Đen Vâu

À l’ère de l’explosion numérique, de nombreux artistes, célébrités et créateurs de contenu redoublent d’efforts pour offrir des valeurs positives à la société.

La montée en puissance des plateformes comme Facebook, TikTok, Instagram ou YouTube a ouvert un espace sans frontières, où défile chaque minute un flot d’informations colossal. C’est dans ce contexte qu’est apparu le concept d’"influenceur", désignant celles et ceux qui, grâce à leur visibilité en ligne, exercent un véritable impact sur leur communauté.

Aujourd’hui, les figures publiques s’illustrent dans des domaines très variés : musique, cinéma, gastronomie, style de vie, relations, santé ou beauté. Au Vietnam, de nombreux KOL (acronyme de Key Opinion Leader, que l’on peut traduire par leader d’opinion) rassemblent des centaines de milliers, parfois plusieurs millions d’abonnés, affichant des taux d’engagement remarquables. Leur notoriété leur offre la possibilité de véhiculer des messages porteurs de sens et d’inspirer un large public.

Homme au grand cœur

Dans le secteur musical, le rappeur Đen Vâu se distingue par de nombreuses actions caritatives remarquables. En 2023, il a reçu le Prix national du bénévolat, décerné par l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh. La même année, il a sorti sur YouTube la chanson Nấu ăn cho em (Cuisiner pour les enfants), dont il a reversé l’intégralité des revenus au projet Nuôi em (Nourrir des enfants), destiné à financer les repas scolaires et la construction d’écoles pour les enfants défavorisés des régions montagneuses. Grâce à ce projet, deux écoles ont été construites à Lai Châu et Cao Bang.

Đen Vâu a également soutenu le programme “Chuyến xe mùa xuân - Tết sum vầy 2024” (Le car du printemps - Un Têt de retrouvailles 2024), qui a permis à 2.000 enfants en difficulté de rentrer dans leur famille pour célébrer le Nouvel An lunaire.

Par ailleurs, Đen Vâu a collecté 1,1 milliard de dôngs via le programme caritatif “Lãi vui trăng đầy” (La joie d’une pleine lune) pour venir en aide aux plus démunis. Il a offert 5.000 gâteaux de lune à des enfants défavorisés dans les provinces septentrionales de Hà Giang, Tuyên Quang et Thái Nguyên, et a participé à la plantation de plus de 1.000 arbres dans le parc national de Cúc Phuong.

Valorisation de la culture vietnamienne

À travers leur art, d’autres artistes, comme Hòa Minzy, participent également à la valorisation de la culture vietnamienne. Son clip “Bac Bling”, dédié à la province de Bac Ninh (Nord), a connu un fort retentissement international. Il met en lumière la beauté des paysages majestueux, la chaleur de l’accueil vietnamien ainsi que la richesse des traditions régionales, offrant ainsi aux spectateurs étrangers une image vivante et séduisante du Vietnam.

Dans le domaine culturel et touristique, le YouTubeur Khoai Lang Thang s’est fait connaître pour ses vidéos sur la cuisine et l’exploration des terroirs locaux. Il ne se contente pas de présenter des restaurants réputés, il part également à la découverte des cultures variées du pays. Grâce à sa chaîne, forte de millions de vues, il a pu financer de nombreuses initiatives solidaires, telles que la construction d’aires de jeux pour enfants défavorisés ou la collecte de fonds pour les plus vulnérables.

En 2024, les TikTok Awards Vietnam ont mis à l’honneur plusieurs créateurs de contenu porteurs de messages humanistes. Parmi eux, Vẽ Hạnh Phúc, un groupe de jeunes parcourant les rues de Hô Chi Minh-Ville pour repeindre gratuitement les enseignes de petits restaurants; ou encore Vĩnh Thích Ăn Ngon, une chaîne culinaire qui fait découvrir les richesses gastronomiques des campagnes vietnamiennes tout en apportant son soutien aux personnes en difficulté.

Dans le flot ininterrompu d’informations, souvent marqué par le tumulte, les polémiques et la quête du sensationnalisme, ces figures publiques s’imposent comme de véritables sources d’inspiration. Elles insufflent un esprit de vie positive et apportent une réelle valeur ajoutée à la communauté.

Peu à peu, les influenceurs s’affirment comme de véritables acteurs du changement, capables de façonner les mentalités, de promouvoir la culture et de cultiver l’optimisme, en particulier auprès des jeunes générations. À ce titre, leur responsabilité sociale et leur exemplarité revêtent une importance capitale : ils ne se contentent plus d’inspirer, ils deviennent des modèles de référence pour le public.

