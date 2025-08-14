Construire la confiance et les normes pour les influenceurs au Vietnam

Le programme de fiabilité des influenceurs au Vietnam vise à garantir la transparence, à protéger les consommateurs et à renforcer la responsabilité sociale des KOL (Key Opinion Leader) contribuant ainsi à un environnement numérique plus fiable et éthique.

L'Association nationale de la cybersécurité a informé le 12 août qu'elle collabore avec le Département de la cybersécurité et de la lutte contre la criminalité utilisant les technologies avancées du ministère de la Police pour l'organisation de la conférence intitulée "KOL avec l'ère de l'essor de la nation" prévue le 18 août à Hanoï.

Cette rencontre réunira près de 300 KOL représentatifs de tout le pays, offrant ainsi une occasion pour ces "leaders d'opinion" de partager leur parcours de développement et leur rôle dans l’environnement numérique.

Le point fort de la conférence sera le lancement du programme "Évaluation et classement de la fiabilité des influenceurs" sur l’espace numérique vietnamien. Cette initiative a pour but de classer le niveau de fiabilité des KOL, de protéger les consommateurs contre les publicités mensongères, tout en aidant les entreprises à choisir des partenaires de communication adaptés et en améliorant la qualité des activités de communication sur les réseaux sociaux.

Vers une meilleure transparence numérique

Parallèlement aux activités de la conférence et à la mobilisation des communautés KOL, le projet de loi sur le commerce électronique devrait être présenté à l'Assemblée nationale en octobre 2025. L’objectif est d’établir un cadre juridique complet pour le commerce électronique ainsi que pour les activités des influenceurs (KOL) et des consommateurs influenceurs (KOC).

La nouvelle loi permettra de mieux encadrer les activités publicitaires, de renforcer la transparence des contenus numériques, et d’accroître la responsabilité des influenceurs dans la promotion de produits et services sur les réseaux sociaux. Cette avancée représente un pas important pour protéger les consommateurs contre les contenus publicitaires déguisés ou trompeurs, et pour consolider la confiance au sein de la communauté numérique.

L'Association de la cybersécurité a proposé un modèle d'évaluation et de classement de la fiabilité des influenceurs reposant sur cinq piliers principaux, inspiré de régulations internationales telles que l’Autorité de régulation professionnelle de la publicité (ARPP - France), la Federal Trade Commission (FTC) des États-Unis et les réglementations en République de Corée.

À savoir, la transparence des contenus et des publicités : les influenceurs doivent clairement signaler leurs publicités, afin d’éviter toute publicité déguisée et de protéger les droits des consommateurs ; l'éthique des médias et historique comportemental : s’assurer qu’aucune violation des normes légales et éthiques des médias n’a été commise par le passé ; l'interactions réelles et retours positifs de la communauté : l’évaluation repose sur des interactions authentiques, sans recours à de faux likes ou commentaires ; la cohérence avec la marque et les valeurs sociales : l’image et les comportements des KOL doivent être en accord avec des valeurs positives pour la société ; et la conformité aux réglementations sur la protection des données personnelles : engagement à respecter la législation relative à la protection des données et des informations des utilisateurs.

Les KOL qui atteignent un score standard se verront attribuer un certificat d’éthique, de professionnalisme ou de communauté, valable pendant 12 mois, renforçant ainsi leur crédibilité et leur professionnalisme dans leurs activités de communication.

Les réseaux sociaux sont aujourd’hui un canal d’influence puissant sur la perception et le comportement des consommateurs. Toutefois, le développement rapide des KOL et des KOC entraîne aussi de nombreux problèmes : publicités mensongères, manque de transparence des contenus, messages promotionnels déguisés et trompeurs, autant de pratiques qui sapent la confiance du public.

Le programme de fiabilité des influenceurs a pour ambition de bâtir un système d’évaluation et de classement transparent et complet, visant à protéger les consommateurs contre les contenus publicitaires mensongers ou opaques, à offrir aux entreprises une base solide pour sélectionner des partenaires fiables, et à accroître la responsabilité sociale des KOL en les incitant à devenir des acteurs éthiques et conscients des enjeux communautaires.

Vers un développement durable de la communauté KOL au Vietnam

En s’appuyant sur les cinq piliers principaux, chaque KOL sera évalué et pourra recevoir un certificat s’il répond aux critères suivants : Certificat d’éthique : minimum 90 points, reflétant des normes élevées de transparence et d’éthique dans les médias ; Certificat de professionnalisme : à partir de 80 points, démontrant un engagement sérieux et professionnel dans ses activités ; Certificat Communautaire : à partir de 65 points, attestant d’une contribution positive et conforme aux valeurs sociales.

En complément, le KOL doit garantir qu’il n’a enfreint aucune loi durant les 6 à 24 mois précédents, selon le type de certificat.

Le programme de fiabilité des influenceurs ne constitue pas seulement un outil de filtrage et de classement, mais aussi une étape essentielle pour bâtir une communauté KOL professionnelle et socialement responsable. En renforçant la transparence et la crédibilité des KOL, il contribue à accroître la confiance des consommateurs lorsqu’ils utilisent les produits ou services promus par ces derniers.

Les entreprises peuvent ainsi identifier plus facilement des partenaires publicitaires sûrs, réduisant les risques juridiques et d’atteinte à leur image. De ce fait, la publicité sur les espaces numériques pourra se développer de manière plus saine, en limitant les comportements fautifs et en favorisant un environnement numérique fiable et durable.

Grâce à ce programme, la communauté KOL au Vietnam pourra évoluer selon des normes transparentes, créant une économie numérique à la fois dynamique, responsable et respectueuse des valeurs humaines.

Dans le contexte de l’expansion rapide des réseaux sociaux et de l’influence croissante des KOL et des KOC, la mise en place d’un système de fiabilité transparent est devenue essentielle. L’Association nationale de la cybersécurité, en collaboration avec les autorités compétentes, propose ainsi un programme de fiabilité des influenceurs fondé sur un modèle d’évaluation scientifique, transparent et conforme à la loi. Il s’agit là d’une avancée majeure qui apporte sérénité aux consommateurs, transparence aux entreprises et contribue au développement durable de la communauté des médias numériques au Vietnam.

