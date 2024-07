Les représentantes des Unions des femmes du Laos et du Cambodge reçues à Hanoï

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a reçu jeudi 4 juillet à Hanoï des représentantes des Unions des femmes du Laos et du Cambodge ainsi que des femmes d'affaires de ces deux pays, à l'occasion de leur participation à un Forum de connectivité et d'échange des femmes d'affaires Vietnam - Laos - Cambodge, tenu dans la capitale vietnamienne.

Lors de la rencontre, Trân Thanh Mân a déclaré se réjouir du développement de l’amitié traditionnelle entre les Union des femmes des trois pays.

Le président de l’Assemblée nationale a constaté que les Unions des femmes des trois pays avaient mené de nombreuses activités spécifiques contribuant au renforcement des relations entre les trois pays et à la promotion du développement des femmes dans chaque pays.

Il a notamment apprécié la signature et la mise en œuvre de l’accord de coopération pour la période 2022-2027, ainsi que la coordination entre les Unions des femmes des trois avec des localités, en particulier des localités frontalières, dans les activités de coopération transfrontalière.

Le dirigeant vietnamien a salué l'initiative de l'Union des femmes du Vietnam concernant la collaboration avec ses homologues du Laos et du Cambodge pour organiser un Forum de connectivité et d’échange des femmes d'affaires des trois pays, dans le but de partager des expériences en matière de développement d’entreprise et d’avancer des propositions pour promouvoir le rôle des femmes d’affaires et approfondir les liens entre les associations des femmes d’affaires des trois pays dans le développement économique vert.

Trân Thanh Mân s’est déclaré convaincu que durant le séjour des représentantes du Laos et du Cambodge au Vietnam, les Unions des femmes des trois pays échangeraient activement leurs expériences pour continuer d'apporter des contributions importantes au développement de chaque pays et de la région.

Il les a appelées à poursuivre leurs échanges sur les orientations et les mesures de coopération afin de promouvoir le développement des femmes et l’égalité des sexes, d’approfondir les liens entre les femmes d’affaires des trois pays, contribuant à la solidarité et à la coopération intégrale entre les trois pays.

À cette occasion, les représentantes des Unions des femmes du Laos et du Cambodge ont informé le dirigeant vietnamien de leurs activités lors de ces derniers temps. Elles ont affirmé leur volonté de resserrer les relations avec l'Union des femmes vietnamiennes.

