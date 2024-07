Le PM Pham Minh Chinh termine avec succès sa visite officielle en R. de Corée

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne l’accompagnant sont arrivés à Hanoï dans la soirée du 3 juillet, terminant avec succès leur visite officielle en République de Corée du 30 juin au 3 juillet, à l'invitation du Premier ministre de la République de Corée, Han Duck-soo et de son épouse.

>> Vietnam - République de Corée : entretien entre les Premiers ministres à Séoul

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le président sud-coréen Yoon Suk Yeol

>> Le PM Pham Minh Chinh prononce un discours politique à l'Université nationale de Séoul

>> Le PM Pham Minh Chinh visite le complexe de semi-conducteurs de Samsung

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre vietnamien a effectué 34 activités dans ce pays, dont les entretiens et entrevues avec le Premier ministre Han Duck-soo, le président Yoon Seok Yeol et le président de l'Assemblée nationale, Woo Won Shik.

Le chef du gouvernement vietnamien a assisté et pris la parole au Forum des affaires Vietnam - République de Corée, au Forum de promotion du tourisme et de coopération culturelle Vietnam - République de Corée, au Forum de coopération en matière de travail Vietnam - République de Corée, à un échange de vue avec des dirigeants d’organisations économiques et des intellectuels et des scientifiques sud-coréens sur les semi-conducteurs et l’intelligence artificielle. Il a aussi donné un discours politique à l'Université nationale de Séoul.

Pham Minh Chinh a aussi travaillé avec de dirigeants de nombreux groupes économiques de premier plan de République de Corée et dans le monde tels que Samsung, Huynhdai, LG, POSCO, Daewoo E&C, GS Engineering & Construction, Celltrion, Hyosung, Lotte, Doosan Enerbility…Il a visité l'usine de semi-conducteurs du groupe Samsung dans la ville de Pyeongtaek, province de Gyeonggi, pour voir de ses propres yeux le modèle de développement de l'industrie des semi-conducteurs que vise le Vietnam.

Au cours de cette visite, le gouvernement et des ministères, branches, localités et entreprises des deux pays ont signé et remis plus de 40 documents et accords de coopération dans de nombreux domaines comme transition numérique, énergies renouvelables, transition verte, changement climatique, semi-conducteurs, artificielle. intelligence, science et technologie, innovation, startups, finance, commerce, investissement, tourisme, aviation, culture, éducation, formation des ressources humaines, développement des infrastructures...

Le Premier ministre vietnamien a rencontré des amis sud-coréens, le personnel de l'ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne en République de Corée, visité une famille multiculturelle vietnamo-sud-coréenne.

La visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République de Corée a réussi à tous égards, continuant à mettre en œuvre efficacement la politique étrangère du XIIIe Congrès national du Parti et la Résolution No34 du Politburo et à concrétiser le programme d'action pour mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée.

VNA/CVN