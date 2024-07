Le PM Pham Minh Chinh prononce un discours politique à l'Université nationale de Séoul

Dans le cadre de sa visite officielle en République de Corée, le Premier ministre (PM) Pham Minh Chinh a prononcé le 3 juillet un discours politique à l'Université nationale de Séoul, dans lequel il a affirmé que le Vietnam était disposé à coopérer plus étroitement avec la République de Corée et développer davantage le partenariat stratégique intégral bilatéral, pour le bonheur des deux peuples et pour la paix, la coopération et le développement dans la région et dans le monde.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Analysant la situation mondiale et régionale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré que l'avenir du monde était fortement influencé par trois facteurs clés et façonné et dirigé par trois domaines pionniers.

Ces trois facteurs sont le développement fulgurant de la science et de la technologie, l’innovation, notamment la numérisation et l’intelligence artificielle (IA) ; les graves conséquences du changement climatique, des catastrophes naturelles, de l'épuisement des ressources et du vieillissement de la population, une séparation et une polarisation plus nettes sous le fort impact des conflits, des guerres et des compétitions géostratégiques, géopolitiques et géoéconomiques à l’échelle mondiale.

Les trois domaines déterminants, leaders et pionniers sont le développement de l’économie numérique, de l’économie verte et de l’économie circulaire ; l'innovation et la quatrième révolution industrielle et le développement de ressources humaines et d'intelligence artificielle (IA) de haute qualité, a-t-il déclaré.

Croissance verte, inclusive et durable

Selon le chef du gouvernement vietnamien, l'économie mondiale connaît une transformation profonde et globale sans précédent ; une croissance durable, inclusive et verte est devenue plus urgente que jamais ; la tendance à la "polarisation de la mondialisation" ouvre des opportunités de coopération et d'intégration économiques, mais présente également de nombreux risques et dangers potentiels ; et le rôle et la voix des pays en développement sont de plus en plus respectés, contribuant de manière plus proactive et active à façonner les cadres de coopération et les nouvelles tendances de développement à l’échelle mondiale.

En particulier, l'Asie-Pacifique, l'océan Indien et l'ASEAN affirment de plus en plus leur rôle de moteurs et de centres de développement dynamique, et parmi les locomotives menant le monde vers les "prochaines frontières de la croissance".

Informant les participants sur la situation du Vietnam, le Premier ministre Pham Minh Chinh a déclaré qu'au cours des 40 dernières années, le pays avait mis en œuvre avec force son œuvre Dôi Moi (Renouveau), de manière globale et concertée. D'ancien pays assiégé et sous embargo, le Vietnam entretient désormais des relations diplomatiques avec 193 pays et est membre actif de près de 70 organisations régionales et internationales.

Le Vietnam est aujourd'hui un pays en développement à revenu intermédiaire, l'une des 40 plus grandes économies du monde en termes de PIB et l'une des 20 plus grandes économies en termes de commerce, et parmi les 46 premiers pays au monde en termes d'indice d'innovation. Le revenu moyen par habitant est passé d'environ 100 dollars au cours des premières années du renouvellement à environ 4 300 dollars aujourd'hui.

Le Vietnam est également à l'avant-garde de la mise en œuvre réussie des objectifs de développement durable, en particulier dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la santé et de l'éducation, a déclaré Pham Minh Chinh, ajoutant qu'avec sa nouvelle position et sa force, le pays contribue de plus en plus de manière proactive aux préoccupations mondiales communes, notamment les efforts visant à maintenir la paix et la sécurité internationales, les secours et les secours humanitaires. Elle est également fortement engagée dans la transition énergétique, avec pour objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050.

Dans les temps à venir, le Vietnam va renouveller les moteurs de croissance traditionnels et en promouvoir de nouveaux, maintenir la stabilité macroéconomique, freiner l’inflation, stimuler la croissance et assurer les grands équilibres de l’économie et accélérer l'industrialisation et la modernisation, créer des changements substantiels dans les avancées stratégiques et restructurer l'économie.

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

En outre, une attention particulière sera accordée à la mobilisation et à l'utilisation efficace de toutes les ressources, à la combinaison harmonieuse des ressources internes et externes, à la garantie du bien-être social, à la protection de l'environnement, à la réponse au changement climatique, à la consolidation et au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, à la promotion des affaires extérieures et de l'intégration internationale, et créer un environnement paisible et stable et des conditions favorables au développement nationale.

Confiance politique

Concernant les relations Vietnam - République de Corée, le Premier ministre vietnamien a proposé que les deux pays accordent la priorité au renforcement des fondements de la relation, à savoir la compréhension mutuelle et la confiance politique à travers des échanges réguliers de délégations de haut niveau et de tous niveaux ; la mise en œuvre efficace des engagements et les accords de haut niveau, notamment le programme d'action visant à mettre en œuvre le partenariat stratégique intégral Vietnam - République de Corée et intensifier la coopération dans les domaines de la diplomatie, de la défense et de la sécurité.

Les deux pays devraient donner la priorité au renforcement de la collaboration dans des aspects clés, notamment l'économie, le commerce, l'investissement et le travail, d'une manière plus pratique, plus efficace et plus équitable, dans le but de porter le commerce bilatéral à 100 milliards d'USD d'ici 2025 et à 150 milliards d'USD d'ici 2025. 2030.

Il est également nécessaire de créer des avancées dans la coopération culturelle et touristique et les échanges entre les peuples, de transférer la science et la technologie et d'unir nos forces pour répondre au changement climatique, a déclaré Pham Minh Chinh, proposant que les deux parties continuent de coopérer étroitement et de se soutenir mutuellement dans les forums et mécanismes multilatéraux, notamment les Nations unies et les cadres ASEAN - République de Corée et Mékong - République de Corée et soutenir et partager une vision commune visant à garantir la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, sur la base du droit international, notamment la Convention des Nations unies de 1982 sur le droit de la mer.

Il a ajouté que le Vietnam soutenait la dénucléarisation et le maintien de la paix, de la stabilité, de la coopération et du développement dans la péninsule coréenne.

Lors de l'événement, le chef du gouvernement vietnamien a également répondu aux questions posées par les professeurs, conférenciers, diplômés et étudiants de l'université sur les expériences, visions et solutions en matière de gouvernance nationale pour développer les relations Vietnam - République de Corée dans une direction plus équilibrée ; et les moyens de remédier aux inconvénients du processus de développement.

VNA/CVN