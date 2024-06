Un nouveau moteur dans la coopération commerciale Vietnam - Cambodge

Grâce à la proximité géographique et aux bonnes relations de coopération entre les deux peuples, le commerce entre le Vietnam et le Cambodge a connu une croissance impressionnante ces derniers temps.

Selon un représentant du Département du marché Asie-Afrique du ministère de l'Industrie et du Commerce, entre 2016 et 2020, le commerce bilatéral a connu une croissance annuelle moyenne de 17%, passant de 2,92 milliards d'USD à 5,31 milliards d'USD.

En 2023, le commerce bilatéral a atteint 8,6 milliards d'USD dont 4,9 milliards d'exportations vietnamiennes et 3,7 milliards d'exportations cambodgiennes, soit une baisse de 16% et de 23,7% en glissement annuel, respectivement.

Au cours des cinq premiers mois de 2024, le chiffre d'affaires des exportations du Vietnam vers le Cambodge a atteint 2,1 milliards d'USD, en baisse de 1,7% par rapport à la même période de l'année dernière. Parallèlement, les importations vietnamiennes de produits cambodgiens ont atteint 2,5 milliards d'USD, en hausse de 30,7% sur un an.

Lors d'une séance de travail entre le ministre de l'Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên et la ministre cambodgienne du Commerce Cham Nimul et le ministre cambodgien de l'Industrie, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation Hem Vandy, les deux parties ont convenu de plusieurs mesures visant à promouvoir la coopération économique, commerciale et industrielle entre les deux pays, visant à accroître le chiffre d'affaires commercial dans les temps à venir grâce à la révision, au complément et à la signature de nouveaux cadres juridiques relatifs au commerce.

Récemment, le ministre Nguyên Hông Diên a signé un accord visant à promouvoir le commerce bilatéral avec son homologue cambodgien du Commerce, Pan Sorasak, réglementant l'importation de riz et de feuilles de tabac séchées originaires du Cambodge dans le cadre de contingents tarifaires en 2023 et 2024.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Cambodge, Nguyên Huy Tang, en 2024 et les années suivantes, le Vietnam continuera de promouvoir une coopération intégrale avec le Cambodge, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement et le tourisme, qui sont des domaines prioritaires pour les dirigeants des deux pays.

Le Vietnam et le Cambodge continueront de se coordonner dans la mise en œuvre des accords et mémorandums signés par les deux parties, tels que l'accord commercial frontalier et celui sur la promotion du commerce bilatéral au cours de la période 2023 - 2024.

En outre, les investisseurs et les entreprises des deux pays favoriseront la recherche de bonnes opportunités d'investissement et d'échanges commerciaux.

Cela sera une prémisse pour que le Vietnam et le Cambodge portent le chiffre d'affaires du commerce bilatéral à 20 milliards d'USD comme prévu.

VNA/CVN