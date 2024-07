Une délégation de haut rang de Hô Chi Minh-Ville en visite de travail en Mongolie

>> Le Vietnam souhaite porter ses relations avec la Mongolie à une nouvelle hauteur

>> Le chef de l’État reçoit le procureur général de Mongolie

>> Un responsable vietnamien espère des liens de défense plus forts avec la Mongolie

Photo : SGGP/CVN

La visite est intervenue à l'occasion du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Mongolie (1954-2024), du 5e anniversaire de la signature d'un protocole d'accord pour établir des relations d'amitié et de coopération entre la ville de Thu Duc (Hô Chi Minh-Ville) et l'arrondissement de Chingeltei, dans la capitale Oulan-Bator, pour consolider et renforcer les liens entre Hô Chi Minh-Ville et les localités mongoles.

Lors de cette visite, la délégation vietnamienne souhaite explorer et promouvoir les échanges commerciaux, touristiques, culturels et entre les peuples entre la mégapole du Sud et les localités mongoles.

Durant son séjour, la délégation a visité l'école N°14 portant le nom du Président Hô Chi Minh à Oulan-Bator. Ici, elle est allée déposer une gerbe de fleurs au pied du buste du Président Hô Chi Minh et a échangé avec les responsables et élèves de l'école.

Profitant de cette occasion, Nguyên Van Nên a fait don de dix ordinateurs à cet école pour aider les enseignants et les élèves à bénéficier de meilleures conditions d'enseignement et d'apprentissage.

Le recteur de l'école, E. Gungaajav, a remercié le peuple vietnamien en général, l'organisation du Parti et les autorité de Hô Chi Minh-Ville pour leur soutien à l'école afin d'améliorer l'environnement d'apprentissage de ses élèves.

En outre, le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et sa délégation ont assisté à une réception dans l'arrondissement de Chingeltei et visité l'usine de Gobbi, l'une des cinq plus grandes usines au monde spécialisée dans les produits en cachemire et en laine de chameau.

VNA/CVN