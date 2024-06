Une délégation de l’Association des vétérans de Vientiane en visite à HCMinh-Ville

L’Association des anciens combattants de Hô Chi Minh-Ville doit renforcer sa coopération avec l’Association des anciens combattants de Vientiane (Laos), contribuant à l’approfondissement et au développement de la solidarité et de l’amitié Vietnam - Laos.

C’est ce qu’a déclaré Nguyên Phuoc Lôc, secrétaire adjoint du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, en recevant le 11 juin dans la mégapole du Sud, le général de brigade Phalom Linthong, président de l’Association des anciens combattants de Vientiane.

Le responsable vietnamien a proposé aux deux associations de renforcer le partage d’expériences, notamment en matière de mobilisation des fonds en faveur des invalides, ainsi que de définir clairement des objectifs de chaque projet ou programme commun pour assurer l’efficacité des activités de coopération.

De son côté, le général de brigade Phalom Linthong a informé son interlocuteur des résultats de sa séance de travail avec l’Association des anciens combattants de Ho Chi Minh-Ville.

Il a déclaré que son association souhaitait étudier des expériences et recevoir des soutiens de l’Association des anciens combattants et d’autres organes, unités concernés de Ho Chi Minh-Ville dans la mobilisation de fonds, la réduction de pauvreté et le développement des entreprises appartenant aux vétérans.

