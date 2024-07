Le PM Pham Minh Chinh visite le complexe de semi-conducteurs de Samsung

>> La presse sud-coréenne souligne le potentiel de coopération avec le Vietnam

>> Le PM Pham Minh Chinh à la cérémonie marquant le 30e anniversaire du 1er vol direct Vietnam - R. de Corée

>> De nombreuses entreprises sud-coréennes souhaitent accroître leurs investissements au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et une délégation vietnamienne l’accompagnant ont visité le 3 juillet le complexe de semi-conducteurs du groupe Samsung dans la province de Gyeonggi, sa plus grande usine mondiale de fabrication de semi-conducteurs, pour découvrir le modèle de développement de l’industrie des semi-conducteurs que vise le Vietnam.

Le vice-président et PDG de Samsung, Young Hyun Jun, le directeur général chargé des finances de Samsung Hark Kyu Park et de hauts dirigeants du groupe ont accompagné le Premier ministre vietnamien lors de sa visite.

Le chef du gouvernement vietnamien a exprimé ses impressions en voyant de ses propres yeux les réalisations du groupe Samsung dans le domaine de la haute technologie en général et des semi-conducteurs en particulier, contribuant à l’amélioration de la qualité de vie de milliards de personnes dans le monde.

Pham Minh Chinh a reconnu les activités efficaces d'investissement et de commerce du groupe Samsung dans les domaines de l'industrie manufacturière, de la production d'équipements et de composants électroniques au Vietnam durant près de 20 ans et sa contribution active au développement socio-économique du pays. Il a affirmé que le gouvernement vietnamien créait des conditions favorables pour que Samsung puisse continuer à faire des affaires au Vietnam.

Il a précisé que le Vietnam donnerait la priorité à la promotion de l'industrie des semi-conducteurs et de l'IA dans la période à venir, ajoutant que le Vietnam accueillait et encourageait les investisseurs dans la technologie des semi-conducteurs et de l'IA et promouvait l'écosystème pour ces domaines. Il a déclaré que le Vietnam améliorerait ses institutions politiques, formerait des ressources humaines de haute qualité, développerait les infrastructures... pour mieux servir les entreprises qui investissant dans le développement de l'industrie des semi-conducteurs. Il a félicité et fait confiance au groupe Samsung pour toujours se développer, coopérer et investir avec succès au Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Le même jour, le Premier ministre Pham Minh Chinh et son épouse ont rendu visite à la famille de Jang Yeong Gak et de Vu Thai Linh, une famille multiculturelle vietnamo-sud-coréenne dans la ville d'Osan, province de Gyeonggi.

En République de Corée, près de 300.000 Vietnamiens travaillent, étudient et vivent et environ 200.000 Sud-coréens travaillent et vivent au Vietnam. Les deux pays comptent environ 80.000 familles multiculturelles.

Il s'agit de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh et de son épouse en République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Le soir, Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne ont quitté Séoul pour Hanoï, clôturant avec succès leur visite officielle en République de Corée du 30 juin au 3 juillet, à l'invitation du Premier ministre sud-coréen Han Duck Soo et de son épouse.

VNA/CVN