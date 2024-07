Kiên Giang : rapatriement des restes de dix soldats volontaires tombés au Cambodge

Photo : VNA/CVN

L'information a été rendue publique par le commandement militaire de la province de Kiên Giang (Sud) jeudi 4 juillet.

Ces restes de soldats volontaires et d'experts vietnamiens ont été rassemblés pendant la saison sèche 2023-2024 dans la province cambodgienne de Kaoh Kong.

Selon Nguyên Luu Trung, vice-président du Comité populaire provincial et chef du comité spécialisé de Kiên Giang, depuis la mise en œuvre de l'accord entre les gouvernements du Vietnam et du Cambodge signé le 28 août 2000 à Phnom Penh, jusqu'à présent, l'équipe K92 de la province de Kiên Giang a rapatrié les restes de 2.131 soldats volontaires et experts vietnamiens tombés dans les provinces de Kaoh Kong, Kampot, Kep et Preah Sihanouk au Cambodge.

Samkhit Vien, gouverneur par intérim et chef du Comité spécialisé de la province de Kaoh Kong, a affirmé continuer à coopérer avec le Vietnam pour soutenir les recherches et le rapatriement des restes des soldats et experts volontaires vietnamiens tombés pendant la guerre dans sa localité.

VNA/CVN