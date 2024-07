Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki

Photo : VNA/CVN

Le président vietnamien a exprimé sa satisfaction quant aux avancées enregistrées dans les relations entre les deux pays. La coopération multiforme entre les deux pays est de plus en plus étroite. Les échanges de coopération et l’échange de délégations à tous les niveaux ont lieu régulièrement. La coopération économique continue d'être le pilier principal et la connexion des ressources humaines est de plus en plus renforcée.

Tô Lâm a affirmé que le Vietnam souhaitait travailler avec le Japon pour mettre en œuvre de manière pratique et efficace le cadre de partenariat stratégique intégral récemment élevé, répondant aux intérêts, aux aspirations des deux peuples, contribuant activement à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région.

Le chef de l’État a demandé au diplomate japonais de promouvoir efficacement son rôle de promoteur politique et de pont reliant important dans les relations entre les deux pays ; de coordonner activement pour concrétiser le cadre de partenariat stratégique intégral avec des tâches clés telles que la promotion de la confiance politique, le renforcement de la coopération pratique dans les domaines de l'économie - le commerce, l'investissement, en particulier les infrastructures, la main-d'œuvre, la formation des ressources humaines, la coopération décentralisée, la culture et les échanges entre les deux peuples.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur Ito Naoki a exprimé sa joie de commencer son mandat au Vietnam, tout en soulignant que la tâche la plus importante pendant son séjour au Vietnam était d'approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour les 50 prochaines années, avec l'accent mis sur la coopération économique, la formation des ressources humaines, les échanges culturels, la coopération décentralisée, le tourisme,...

L'ambassadeur a affirmé se coordonner étroitement avec les ministères, les branches et les localités pour mettre en œuvre les accords et les perceptions communes entre les hauts dirigeants des deux pays, contribuant ainsi au développement global et substantiel des relations Vietnam - Japon.

VNA/CVN