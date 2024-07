Le président de l’AN travail avec la Permanence du Comité du Parti de Binh Phuoc

Le président de l’Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, a tenu le 3 juillet une séance de travail avec la Permanence du Comité du Parti de la province de Binh Phuoc (Sud).

>> Le président de l’AN offre des cadeaux à des personnes méritantes à Cân Tho

>> Le président de l’AN travaille avec le Comité du Parti du commandement de la 9e zone militaire

>> Le président de l’AN appelle Binh Phuoc à accomplir les objectifs de développement

Photo : Nhât Binh/VNA/CVN

Au programme des discussions: la mise en œuvre de la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti, les Résolutions de l’Assemblée nationale ainsi que la mise en œuvre de la supervision de sujets thématiques de l’AN et du Comité permanent de l'AN ; de la situation de déploiement des tâches de développement socio-économique au cours des six premiers mois de 2024.

Lors de la séance de travail, Trân Thanh Mân a souligné que Binh Phuoc bénéficiait d'un emplacement stratégique important, reliant les hauts plateaux du Centre à la zone économique clé du Sud.

La province dispose d'un vaste fonds foncier et de terres fertiles et est la "capitale" des cultures industrielles à haute valeur économique comme le caoutchouc, la noix de cajou et le poivre.

Le président de l'AN a fait le point des résultats marquants du développement socio-économique de Binh Phuoc, notamment la croissance économique locale de 7,76 % au premier semestre.

En particulier, la province a fait des efforts pour réaliser deux projets de transport importants : autoroute Nord-Sud à l'ouest de Gia Nghia - Chon Thành et autoroute Hô Chi Minh-Ville - Thu Dâu Môt - Chon Thành traversant la province de Binh Phuoc.

S’agissant des tâches futures, le chef de l’organe législatif a demandé Binh Phuoc de continuer à bien mettre en œuvre la Résolution du XIIIe Congrès national du Parti et celle du 11e Congrès provincial du Parti.

Il a souhaité que Binh Phuoc mette activement en œuvre la Planification provinciale, les plans et les projets visant à développer les industries et les domaines conformément à l'orientation de développement local.

La province devrait promouvoir la mise en œuvre de solutions pour améliorer considérablement l'environnement de l'investissement ; améliorer l'indice de compétitivité ; promouvoir l'application de la science et de la technologie.

Enfin, il a demandé à Binh Phuoc de maintenir la frontière de paix, d'amitié, de coopération et de développement avec le Cambodge. En particulier, la province doit prêter attention aux activités culturelles, sportives, touristiques, éducatives et sanitaires ; garantir la sécurité sociale et une réduction durable de la pauvreté.

VNA/CVN