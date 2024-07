Le président de l’AN appelle Binh Phuoc à accomplir les objectifs de développement

Photo : Nhât Binh/VNA/CVN

S’exprimant en ouverture de la 15e session du Conseil populaire de la province de Binh Phuoc (Xe mandat, 2021-2026), il a demandé à la province de concentrer ses ressources sur le développement des transports interrégionaux et l’interconnexion de Hô Chi Minh-Ville, Binh Phuoc et Dak Nông.

Il faudrait veiller au progrès et à la qualité des travaux du tronçon Gia Nghia (Dak Nông) - Chon Thành (Binh Phuoc) du projet d’autoroute Nord-Sud à l’Ouest conformément à la résolution récemment adoptée par l’Assemblée nationale, a-t-il indiqué.

Le plus haut législateur a également proposé à la province de promouvoir son potentiel et ses avantages pour réaliser un développement rapide lié à la croissance verte et durable, améliorer la qualité de sa croissance, sa productivité et sa compétitivité.

Au cours du premier semestre de 2024, la province devrait atteindre une croissance de 7,76 %, se classant au 2e rang dans la région du Sud-Est et au 18e dans l’ensemble du pays. Elle a attiré plus de 4.634 milliards de dôngs d’investissements directs étrangers (182 millions de dollars), en hausse de 62,12%.

Binh Phuoc occupe une position géographique stratégique, joue un rôle important dans le nouveau corridor économique, est l’une des huit provinces de la région économique clé du Sud et la porte d’entrée des échanges économiques, culturels et sociaux entre la région du Sud-Est, le delta du Mékong et le delta du Mékong.

Le président de l’Assemblée nationale a recommandé de combiner étroitement le développement économique, culturel et social avec le maintien de la défense et de la sécurité et les affaires extérieures, la construction d’une frontière de paix, d’amitié, de coopération et de développement avec le Cambodge.

Photo : VNA/CVN

En particulier, la province doit veiller à la vie matérielle et spirituelle de la population, en particulier des minorités ethniques locales, à la bonne mise en œuvre du bien-être social, et aux soins des personnes qui ont rendu des services méritoires à la révolution, a-t-il indiqué.

À l’occasion de la 77e Journée des invalides et des héros morts pour la Patrie (27 juillet), le dirigeant est allé offrir de l’encens dans l’ancienne base du commandement de l’Armée de libération du Sud-Vietnam (base Tà Thiêt), et a offert 20 coffrets cadeaux aux familles bénéficiaires des politiques sociales et contributeurs de la révolution dans la commune de Lôc Thành, district de Lôc Ninh.

VNA/CVN