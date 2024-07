Le Vietnam prend en haute considération les relations avec la Biélorussie

Photo : VNA/CVN

Tô Lâm a félicité Uladzimir Baravikou à l'occasion de la Fête nationale de Biélorussie (3 juillet 1991 - 3 juillet 2024) et a exprimé sa joie devant les réalisations socio-économiques obtenues ces derniers temps par le pays dans son développement.

Il a affirmé que le Vietnam prenait en haute considération l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme avec la Biélorussie et que le Vietnam considérait toujours la Biélorussie comme un ami et un partenaire de confiance, appréciait l'aide apportée par le peuple biélorusse au Vietnam dans le passé et était déterminé à continuer de renforcer la coopération multiforme avec la Biélorussie.

Tô Lâm a hautement apprécié les résultats de la coopération entre les deux pays au cours des dernières années, notamment la promotion du mécanisme du Comité intergouvernemental dans la mise en œuvre des accords de coopération et les efforts visant à chercher des mesures visant à renforcer davantage la coopération dans les domaines comme la politique, la diplomatie, l’économie et commerce, l’investissement, la défense, la sécurité, la science - technologie, la culture, l’éducation, la coopération décentralisée...

Pour sa part, l'ambassadeur Uladzimir Baravikou a affirmé que la Biélorussie valorisait l'amitié et la coopération traditionnelle avec le Vietnam et souhaitait renforcer la coopération dans tous les domaines comme politique - diplomatie, économie - commerce, culture, éducation et échanges entre les peuples, notamment entre la jeune génération.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur a hautement approuvé les orientations proposées par le président vietnamien pour la promotion de la coopération bilatérale, notamment l'échange de délégations ainsi que l’accélération de la coopération dans les échanges entre les peuples, la culture et le tourisme, en particulier après l'entrée en vigueur de l'accord entre le Vietnam et la Biélorussie sur l'exemption de visa pour les titulaires de passeports ordinaires. Il a affirmé faire de son mieux pour développer l'amitié traditionnelle et la coopération multiforme entre le Vietnam et la Biélorussie.

Discutant de la coopération au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux, Tô Lâm et Uladzimir Baravikou ont convenu que les deux pays continueraient à se coordonner et à se soutenir mutuellement dans les forums internationaux et régionaux tels que les Nations unies, l'Union économique eurasienne... dans l'intérêt commun, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans la région et dans le monde.

VNA/CVN