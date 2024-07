Impact des femmes militaires vietnamiennes à Abiyé, au Soudan du Sud

Photo : VNA/CVN

La sous-colonelle Dô Thi Hang Nga a été la première Vietnamienne à participer à la Mission des Nations unies au Soudan du Sud (MINUSS), où elle a conseillé et pris part aux activités militaires. Elle souhaite encourager et inspirer d'autres femmes officiers à s'épanouir tant dans leur vie personnelle que professionnelle, en enrichissant leurs connaissances et en adoptant de nouvelles techniques.

L'impact des militaires vietnamiens dans les opérations de maintien de la paix est significatif. Voici quelques points clés :

Stabilisation et sécurité : la présence des militaires vietnamiens contribue à la stabilité et à la sécurité dans les zones de conflit. Leur engagement aide à prévenir l'escalade des tensions et à protéger les civils.

Renforcement de la réputation internationale du Vietnam : En participant activement aux missions de maintien de la paix, le Vietnam renforce sa réputation sur la scène internationale, démontrant son engagement envers la paix mondiale et sa capacité à coopérer avec d'autres nations.

Photo : AFP/VNA/CVN

Promotion de l'égalité des genres : la participation des femmes militaires vietnamiennes en tant qu'observatrices et membres actifs des missions de maintien de la paix contribue à promouvoir l'égalité des genres. Elles montrent que les femmes ont un rôle essentiel à jouer dans la sécurité mondiale

Au Soudan, plus de la moitié de la population est confrontée à une "insécurité alimentaire aiguë". Depuis avril 2023, une guerre oppose l'armée, dirigée par le général Abdel Fattah Al-Burhan, aux paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) dirigées par son ancien adjoint, le général Mohammed Hamdan Daglo. Ce conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué le déplacement de plus de neuf millions de personnes, selon l'ONU. Le rapport de l'IPC a précisé que ces "quatorze mois de conflit ont plongé le Soudan dans les pires niveaux d'insécurité alimentaire jamais enregistrés par l'IPC dans le pays".

Perspectives

Le Vietnam a envoyé sa première femme officier militaire dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU en janvier 2018, au poste d'officier d’état-major opérationnel dans la mission au Soudan du Sud. À l’heure actuelle, le taux de participation des femmes officiers vietnamiennes dans les opérations de maintien de la paix de l’ONU est de 15,5%, ce qui dépasse l’objectif moyen fixé par l’ONU à 15% d’ici 2028. En résumé, cet engagement a un impact positif tant sur la promotion de la paix que sur l’image du Vietnam au sein de la communauté internationale.

Nguyên Dac Nhu-Mai (Apfsv/CVN)