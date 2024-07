Le ministre de la Défense reçoit les ambassadeurs du Laos et du Japon

Le général Phan Van Giang, membre du Politburo, secrétaire adjoint de la Commission militaire centrale et ministre de la Défense, a reçu séparément mercredi 3 juillet à Hanoï les ambassadeurs du Laos et du Japon au Vietnam.

>> Le Vietnam participe au Salon de connexion d'entreprises Japon - ASEAN

>> Le président Tô Lâm reçoit l'ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki

En recevant l’ambassadrice lao Khamphao Ernthavanh, le général Phan Van Giang a souligné que la coopération en matière de défense reste toujours l’un des piliers importants des relations bilatérales.

Photo : VNA/CVN

Sur la base du protocole et des plans annuels de coopération en matière de défense, les liens entre les deux pays à cet égard sont devenus de plus en plus pratiques et efficaces dans tous les domaines, apportant une contribution importante à l’œuvre de développement et de défense nationaux de chaque pays, a-t-il déclaré.

Félicitant le Laos pour l’organisation réussie des conférences de l’ASEAN, il a affirmé le soutien constant du Vietnam au Laos pour qu’il puisse remplir avec succès son rôle de présidence de l’ASEAN en 2024.

Le général Phan Van Giang a exprimé l’espoir que les deux parties continueront de maintenir et de resserrer leur amitié traditionnelle en général et leur coopération en matière de défense en particulier, en mettant l’accent sur des domaines clés tels que l’échange de délégations, notamment de haut niveau, l’examen de la mise en œuvre du protocole d’accord de coopération en matière de défense pour 2020-2024 et la signature d’un nouveau protocole pour 2025-2029.

Appréciant le soutien du Parti, de l’État et de l’Armée populaire du Vietnam au Laos, y compris à l’Armée populaire lao, l’ambassadrice Khamphao Ernthavanh a déclaré que les deux pays avaient mené diverses activités de coopération pratiques et efficaces, telles que la communication sur l’amitié bilatérale, la gestion des frontières, la formation du personnel, et recherche et rapatriement des restes de soldats vietnamiens tombés au Laos.

Photo : VNA/CVN

La diplomate a exprimé son souhait que le Vietnam maintienne son aide au Laos, s’engageant à faire tout son possible pour entretenir et promouvoir les relations entre les deux pays et les deux armées.

En accueillant l’ambassadeur du Japon au Vietnam, Ito Naoki, le général Phan Van Giang a souligné que la coopération bilatérale en matière de défense avait obtenu des résultats importants et était devenue un pilier des relations Vietnam - Japon, comme en témoignent les visites mutuelles, la coopération entre leurs services et leurs armes, la formation des ressources humaines, la cybersécurité et le règlement des conséquences de la guerre, et la sécurité maritime.

Le général Phan Van Giang a affirmé que le potentiel de coopération en matière de défense entre les deux parties reste encore très important, en particulier dans les domaines dans les domaines le Japon excelle et le Vietnam a besoin.

Il a demandé au diplomate d’aider à promouvoir l’efficacité des mécanismes de collaboration existants et à développer davantage les liens de défense, contribuant ainsi au partenariat stratégique intégral Vietnam - Japon pour la paix et la prospérité en Asie et dans le monde.

L’ambassadeur Ito Naoki a salué la coopération fructueuse en matière de défense entre les deux pays, affirmant qu’il déploiera des efforts pour aider les relations bilatérales, y compris dans le domaine de la défense, à se développer encore davantage dans les temps à venir.

VNA/CVN