"Les quatre piliers" créent une nouvelle ère

Dans le contexte de la mondialisation et des nouveaux défis du XXI e siècle, le Vietnam est confronté à des opportunités et des défis qui exigent une direction du Parti globale, innovante et dynamique. C’est pourquoi le Parti et l’État ont mis en place de nombreuses politiques stratégiques et innovantes qui affirment leur rôle de leader dans une nouvelle ère : celle de l’essor de la nation.

Des fondements objectifs et des atouts internes à une vision stratégique, le Vietnam n’attend plus les opportunités, mais les crée activement. L’essor de la nation n’est pas une simple vision lointaine, mais devient progressivement réalité grâce à des mesures méthodiques, constantes et résilientes.

On constate qu’avec les opportunités offertes par l’époque actuelle et les grandes réalisations du Vietnam en près de 40 ans de renouveau, le moment présent offre une convergence d’atouts, de forces et d’opportunités pour faire entrer le pays dans une nouvelle ère, après celles de l’indépendance et de la liberté, de la construction socialiste et du renouveau.

Bien que les conditions pratiques et les fondements de l’objectif d’entrée du pays dans cette nouvelle ère soient clairement identifiés, avec un esprit objectif de confrontation directe avec la réalité, de l’analyse précise et de franchise, le Vietnam reste confronté à de nombreux défis.

Défis majeurs

Lors de la conférence nationale du 18 mai sur la mise en œuvre intégrale des résolutions du Politburo, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a reconnu que le pays est confronté à des défis importants. La croissance économique montre des signes de ralentissement ; la productivité du travail et la capacité d’innovation restent limitées ; la qualité de la croissance n’est pas encore véritablement soutenable ; et le risque de tomber dans le piège du revenu intermédiaire élevé persiste. Malgré l’amélioration de l’environnement des affaires, de nombreux obstacles subsistent ; les infrastructures sont fragmentées ; et les institutions de l’économie de marché à orientation socialiste sont encore incomplètes.

Ces défis majeurs exigent de tous qu’ils évitent la complaisance, qu’ils innovent, réforment et mobilisent sans cesse toutes les ressources et motivations de la société et de la population, et qu’ils mettent en œuvre des mesures de manière approfondie, globale, décisive et déterminée pour atteindre les objectifs majeurs fixés.

Les innovations et les réformes menées par le pays ne sont pas seulement des exigences objectives du développement, mais aussi un mandat pour l’avenir de la nation, a souligné la secrétaire générale Tô Lâm.

Pour surmonter les défis et conduire le pays vers la nouvelle ère, il est essentiel de mettre en œuvre fermement des orientations stratégiques telles que la poursuite de l’innovation vigoureuse dans les méthodes de leadership, le renforcement des capacités de direction et de gouvernance du Parti, et la garantie que le Parti demeure le principal artisan de la percée et du développement accéléré de la nation dans la nouvelle ère ; le renforcement du rôle du Parti dans la construction et le perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam, du peuple, par le peuple et pour le peuple, en mettant l’accent sur l’élimination du principal obstacle parmi les trois principaux, à savoir les institutions ; la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique afin d’assurer la cohérence, la connectivité, le bon fonctionnement et l’efficacité ; et la mise en œuvre de la transformation numérique visant à établir un nouveau mode de production avancé et moderne : le "mode de production numérique".

Parallèlement, il est nécessaire de créer de nouveaux moteurs de développement, de saisir pleinement les opportunités et les avantages offerts par la quatrième révolution industrielle et de permettre au pays de progresser et de mener un développement révolutionnaire ; d’intensifier la lutte contre le gaspillage tout autant que la lutte contre la corruption et les phénomènes négatifs ; Il s’agit de constituer un contingent de fonctionnaires dotés des capacités nécessaires pour faire entrer le pays dans la nouvelle ère et de mettre en œuvre des solutions concertées pour orienter stratégiquement le développement économique et réduire les risques de retard et de piège du revenu intermédiaire.

Tous ces efforts visent à atteindre les objectifs de développement socio-économique du pays et à améliorer continuellement la vie matérielle et spirituelle de la population.

Montrant une détermination claire à éliminer ces obstacles, en seulement six mois, de décembre 2024 à mai 2025, la secrétaire générale Lam a, au nom du Politburo, publié quatre résolutions décisives consécutives, appelées les « quatre piliers » du processus de développement du pays dans la nouvelle ère. Il s’agit de la résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 sur les percées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique; de la Résolution n°59-NQ/TW du 24 janvier 2025 sur l’intégration internationale dans le nouveau contexte ; de la Résolution n°66-NQ/TW du 30 avril 2025 sur la réforme de l’élaboration et de l’application des lois pour répondre aux exigences du développement national dans la nouvelle ère ; et de la Résolution n°68-NQ/TW du 4 mai 2025 sur le développement du secteur privé.

Ces quatre résolutions majeures forment ensemble un cadre unifié de réflexion et d’action stratégiques pour le développement du pays dans la nouvelle ère. Bien que chacune se concentre sur un secteur clé, elles sont étroitement liées, se complétant et se renforçant mutuellement tout au long de leur processus de diffusion et de mise en œuvre. Elles partagent toutes un objectif commun : construire des bases solides pour que le Vietnam parvienne à un développement rapide et durable et devienne un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

Lors de la conférence nationale du 18 mai, le leader du Parti a également appelé l’ensemble du système politique, le Parti, le peuple et l’armée, à unir leurs efforts et leur détermination pour surmonter toutes les difficultés, transformer les aspirations en actions et le potentiel en véritable force, afin de conduire le pays vers une nouvelle ère, celle du développement vigoureux et de la prospérité de la nation vietnamienne.

On peut dire que la nouvelle ère n’est ni un slogan vague, ni une foi aveugle. Elle est l’aboutissement d’un processus de développement continu et persistant, fondé sur des preuves scientifiques et une expérience pratique concrète, depuis l’aspiration à l’indépendance et à la construction nationales jusqu’au renouveau global et à l’intégration profonde que nous connaissons aujourd’hui. Les réalisations majeures et historiquement significatives de près de 40 ans ont prouvé la justesse et la sagesse de la voie choisie par le Parti, le président Hô Chi Minh et le peuple.

Des forces hostiles ont toujours cherché à déformer et à nier le rôle dirigeant du Parti, à semer le doute et à saper le grand bloc d’unité nationale par des allégations démagogiques et réactionnaires. Ils ont délibérément ignoré le fait que c’est précisément sous la direction inébranlable, innovante et décisive du Parti que le Vietnam a surmonté d’innombrables défis majeurs et s’est relevé de la pauvreté et du retard pour devenir un pays en développement dynamique occupant une place de plus en plus importante sur la scène internationale.

En ce moment charnière de l’histoire, il est essentiel de rester confiant et vigilant. Réfuter les fausses allégations n’est pas seulement la responsabilité des organes de presse et des médias, mais aussi le devoir de tout citoyen patriote, car défendre la foi politique n’est pas du conservatisme, mais plutôt la protection du fondement idéologique juste où convergent l’intelligence, la détermination et les aspirations du Vietnam.

C’est l’ère de ceux qui sont prêts à agir avec audace, à prendre des décisions et à servir la nation. Le Vietnam ne choisit pas la voie facile, mais la bonne voie. Et c’est cette voie, avec le Parti comme guide et le peuple comme créateur, qui mènera le pays à sa glorieuse destination : un Vietnam fort, prospère et heureux, capable de se tenir aux côtés des puissances mondiales, comme l’a toujours souhaité le président Hô Chi Minh.

