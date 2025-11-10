Les provinces côtières du Centre dynamisent leur économie maritime après fusion

Suite à la récente fusion provinciale, les provinces côtières du Centre intensifient leurs efforts pour attirer des projets d’investissement d’envergure, en privilégiant l’expansion portuaire et la logistique.

Photo : BTT/CVN

Ces initiatives soulignent le rôle croissant de l’économie maritime comme moteur de la croissance régionale et du développement durable dans le nouveau contexte économique.

Le port de Quy Nhon joue un rôle crucial en tant que porte d’entrée reliant Gia Lai et les Hauts plateaux du Centre aux marchés mondiaux, tout en étant le port le plus proche pour le sud du Laos, le nord du Cambodge et la Thaïlande, a indiqué Hô Liên Nam, directeur général adjoint du port de Quy Nhon, à baodautu.vn.

Afin de tirer parti de ces atouts, le port de Quy Nhon a mené des études approfondies dans les Hauts plateaux du Centre pour identifier les principaux produits d’exportation, notamment les produits agricoles, le minerai de fer et les matériaux de construction.

Le port élargit également son offre de services à valeur ajoutée, proposant des services de transport de conteneurs frigorifiques et de produits amylacés, ainsi que des solutions de transport multimodal national pour les ingrédients destinés à l’alimentation animale et les produits surgelés, a ajouté Hô Liên Nam.

Ces nouvelles chaînes de services contribuent non seulement à accroître les revenus et la rentabilité du port de Quy Nhon, mais lui permettent également de mieux contrôler ses sources d’approvisionnement, de stabiliser ses routes maritimes et d’assurer une croissance durable dans les années à venir.

Selon le président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Pham Anh Tuân, Gia Lai est en passe de consolider sa position de plaque tournante majeure du transport et du commerce, grâce à sa situation géographique stratégique.

Suite à sa fusion, la province se trouve au carrefour d’axes routiers nationaux importants tels que l’autoroute Nord-Sud et la route nationale 1A. Elle constituera également une porte d’entrée clé sur le corridor Est-Ouest, reliant le poste frontière de Lê Thanh aux principaux ports, dont Quy Nhon et Phu My.

Combinés aux réseaux routiers et aériens existants, ces ports maritimes devraient renforcer les capacités de transport multimodal et améliorer les liens commerciaux internationaux.

Selon Pham Anh Tuân, le développement de ces ports confère à Gia Lai un avantage concurrentiel, améliorant les échanges commerciaux nationaux et internationaux et attirant davantage d’investissements.

La coopération internationale dans les secteurs portuaire et logistique s’intensifie également.

Lors d’un récent programme de promotion des investissements en République de Corée, Yang Jae Sang, président de la Chambre de commerce et d’industrie de Busan (BCCI), a identifié ces deux secteurs comme prioritaires pour la collaboration entre Busan et Gia Lai.

Yang Jae Sang a notamment cité le parc industriel et le port de Phu My comme des projets d’investissement stratégiques suscitant un vif intérêt de la part de la BCCI. Il a souligné le fort potentiel de connectivité logistique entre le port de Busan et Phu My, ce qui pourrait mener à une coopération accrue dans le transport maritime, les activités d’import-export et le développement de la chaîne d’approvisionnement.

Au-delà de Gia Lai, le développement des infrastructures portuaires progresse rapidement dans d’autres provinces du centre du pays. À Dà Nang, les autorités ont donné leur accord de principe en septembre pour le développement du port à conteneurs de Liên Chiêu, marquant ainsi le plus important investissement portuaire jamais réalisé dans la région centrale.

Affirmer son rôle dans la nouvelle ère

Suite à la fusion provinciale, la province de Khanh Hoà poursuit son ambition de devenir le principal pôle économique maritime du Vietnam. Son système portuaire international, comprenant les ports de Vân Phong, Cam Ranh et Cà Na, positionne Khanh Hoa comme un pôle d’attraction pour les investissements étrangers dans les secteurs de la logistique et des industries vertes.

Trân Hoa Nam, vice-président du Comité populaire de la province de Khanh Hoa, a déclaré que la province avait finalisé des plans clés pour l’exploitation et l’utilisation durable des ressources marines et insulaires.

Parallèlement, des projets stratégiques tels que le développement de l’aquaculture marine de pointe progressent afin de stimuler la croissance économique, a indiqué Trân Hoa Nam à baodautu.vn.

Il a ajouté que l’attractivité de Khanh Hoa est renforcée par les investissements de grandes entreprises comme le groupe japonais Sumitomo, qui a investi dans les infrastructures énergétiques et les projets liés à l’industrie maritime.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné les atouts stratégiques de Khanh Hoa, notamment ses près de 500 kilomètres de côtes et ses quatre baies renommées : Vân Phong, Cam Ranh, Nha Trang et Vinh Hy.

Le législateur suprême a exhorté la province à exploiter pleinement ses ressources naturelles pour consolider son rôle de centre économique maritime national, en visant un développement vert, intelligent et durable.

Concernant la province de Gia Lai, le président du Comité populaire de la province de Gia Lai, Pham Anh Tuân, a indiqué que la résolution de sa province pour le nouveau mandat priorise le développement des infrastructures et de la logistique, avec pour objectif la création d’un centre logistique reliant le poste frontière de Lê Thanh au port de Quy Nhon.

De même, la résolution de la ville de Dà Nang met l’accent sur le développement de l’économie maritime comme priorité absolue, avec pour ambition la construction d’un centre de pêche moderne.

VNA/CVN