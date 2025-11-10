Hô Chi Minh-Ville accorde plusieurs politiques prioritaires à la sécurité énergétique

Hô Chi Minh-Ville, conformément à l’orientation nationale, s’est fixé pour objectif, d’ici 2030, d’assurer un approvisionnement énergétique suffisant, de passer progressivement aux énergies propres, d’accroître l’efficacité de l’utilisation de l’énergie et de promouvoir la transition vers une industrie verte - en cohérence avec la vision à long terme à l’horizon 2050.

Dans le contexte où le Vietnam accélère la mise en œuvre de la Stratégie nationale de développement de l’énergie à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045, conformément à la Décision n° 215/QĐ-TTg et à la Résolution n° 70 sur la garantie de la sécurité énergétique nationale, Hô Chi Minh-Ville déploie une série de plans d’action concrets afin de concrétiser son objectif d’assurer un approvisionnement énergétique stable, durable et vert.

Photos : CTV/CVN

En tant que centre économique et financier le plus important du pays, Hô Chi Minh-Ville représente plus de 10% de la consommation énergétique nationale. Ainsi, la garantie de la sécurité énergétique n’a pas seulement pour but de soutenir le développement économique local, mais contribue également à la stabilité de l’ensemble du système énergétique du pays.

Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a défini qu’à l’horizon 2030, la ville devrait garantir un approvisionnement énergétique suffisant et fiable, accélérer progressivement la transition vers les énergies propres, améliorer l’efficacité énergétique et promouvoir le développement d’une industrie verte. Cet objectif s’inscrit pleinement dans la vision à long terme jusqu’en 2045, période où le Vietnam ambitionne de devenir une économie à faibles émissions de carbone, autonome en matière de technologies et d’énergie.

La ville concentre ses efforts sur trois piliers principaux : renforcer les sources d’énergie renouvelable locales (toitures solaires, bâtiments, zones industrielles) ; moderniser le réseau de distribution, les systèmes de stockage et la gestion de la demande (DSM) ; garantir les réserves et les sources de carburants pour la période de transition (telles que le GNL et les stocks de produits pétroliers).

Priorité pour les énergies renouvelables

Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Võ Văn Hoan, a déclaré que le développement des énergies renouvelables (notamment l’énergie solaire sur les toits et dans les zones industrielles) constitue l’un des domaines prioritaires de la ville, contribuant à la réalisation de l’engagement d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

D’ici 2030, la ville intensifiera les appels à l’investissement, encouragera la participation des entreprises et des citoyens au processus de transition énergétique et favorisera le transfert de technologies. Elle modernisera et développera les infrastructures de production, de transport, de stockage, de distribution et de gestion de l’électricité intelligente, avancée et moderne, capables d’intégrer à grande échelle les sources d’énergie renouvelable. Parallèlement, la ville renforcera l’électrification et le développement des ressources humaines dans ce secteur.

En outre, Hô Chi Minh-Ville s’efforcera progressivement de maîtriser les technologies de pointe, afin de produire elle-même les équipements nécessaires au développement des énergies renouvelables et d’améliorer les capacités de gouvernance du secteur énergétique pour atteindre un niveau de compétence avancé.

Dans cette optique, depuis 2024, la mégapole du Sud a activement fait appliquer la Résolution 98/2023/QH15 concernant la mise en œuvre des projets d’installation de l’énergie solaire sur les toits des établissements et bâtiments publics de la ville. Plus précisément, le nombre de sièges d’organismes et d’unités administratives qui seront équipés de systèmes photovoltaïques en toiture s’élève à 440, pour une puissance installée totale d’environ 43,312 MWp, avec un investissement global estimé à 650 milliards de dôngs.

Lors de la conférence de presse sur la situation socio-économique locale, tenue en mai 2024, Nguyễn Phương Duy, adjoint au chef du Bureau de gestion de l’énergie du Service municipal de l’industrie et du commerce, a indiqué que la période de retour sur investissement des systèmes photovoltaïques en toiture était d’environ 5 à 7 ans, grâce à la réduction des dépenses courantes utilisées pour payer l’électricité des organismes et unités. Compte tenu de la durée de vie des panneaux, d’environ 20 ans ou plus, l’investissement dans ces systèmes photovoltaïques assure une rentabilité certaine.

De même, le Parc de haute technologie de Hô Chi Minh-Ville (SHTP) vise à ce que plus de 50% de sa consommation totale d’énergie provienne de sources renouvelables dans un avenir proche, devenant ainsi un "laboratoire vivant" pour les solutions durables.

Ces informations ont été fournies par Lê Quốc Cường, adjoint au chef du comité de gestion du SHTP, lors de l’atelier sur le développement de l’écosystème des énergies renouvelables vertes, tenu en juin 2025.

En prenant pour boussole l’objectif Net Zero 2045, 50 % de la consommation totale d’énergie au SHTP devrait provenir de sources renouvelables. "Ce chiffre est supérieur à l’objectif général de 15 % pour l’ensemble de la ville et plus élevé que celui des autres zones industrielles du pays", a déclaré M. Cường, ajoutant que le SHTP ne se contente pas de soutenir cet objectif, mais souhaite devenir une zone modèle. "Atteindre cet objectif permettra de positionner le SHTP comme un centre international de science et d’innovation avec une empreinte verte marquée, servant de modèle à reproduire dans plus de 400 zones industrielles à travers le pays".

Photo : CTV/CVN

En pratique, le SHTP a déjà déployé plusieurs systèmes photovoltaïques dans le parc industriel. Plus récemment, de nombreux bâtiments ont installé des panneaux solaires, tels que Sacom - Chip Sáng (SCS), Ansen, Schneider, Data Logic, Intel, Transimex ou Thế Giới Di Động (MWG), avec des puissances de plusieurs centaines de kWp.

Concernant la diversification des sources d’énergie renouvelables, lors du Forum sur la transition verte de Hô Chi Minh-Ville et de la Journée du recyclage 2025, tenu en juillet 2025, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Văn Được, a affirmé que la transition verte n’était plus une option, mais une stratégie pour que Hô Chi Minh-Ville préserve sa position de locomotive économique et renforce sa capacité de compétitivité.

Selon le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, pour mettre en œuvre la transition verte de manière globale, la ville a défini trois axes stratégiques.

La ville passera de la logique de "construction d’infrastructures" à celle de "création d’un écosystème de transport durable". La ligne de métro n° 1 n’est plus simplement un projet de transport urbain, mais constitue l’axe central reliant des modes de transport public multiples, incluant les bus électriques, les voies fluviales et les moyens de déplacement individuels respectueux de l’environnement. Il s’agit d’une étape importante dans le cadre de la transition vers une mobilité verte à Hô Chi Minh-Ville.

Hô Chi Minh-Ville passera de la logique de "gestion des déchets" à celle de "valorisation des ressources". Les déchets sont considérés comme une nouvelle source de ressources, devant être triés à la source, réutilisés et recyclés davantage. La ville vise à construire des usines d’incinération des déchets pour produire de l’électricité, non seulement afin de réduire la pollution, mais aussi pour générer de l’énergie renouvelable. La planification d’un centre de recyclage des batteries de véhicules électriques constitue une initiative avant-gardiste, permettant à Hô Chi Minh-Ville de s’intégrer plus profondément dans la chaîne d’approvisionnement de l’économie verte mondiale.

Des zones industrielles pionnières dans la transition verte

Lors du colloque portant sur des consultations sur la feuille de route de la transition verte des zones industrielles de Hô Chi Minh-Ville vers le Net Zéro, tenu en juillet par l’Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, les modèles de parcs industriels à émissions nettes nulles (Net Zero Industrial Parks – NZIPs) seront appliqués pour le Parc technologique de Sài Gòn, la Zone d’exportation de Tân Thuận, les zones industrielles de Tân Tạo, Hiệp Phước et Đông Nam. Ce sont des zones qui consomment plus de 70% de l’énergie industrielle totale de Hô Chi Minh-Ville et qui attirent la majeure partie de la main-d’œuvre du secteur manufacturier.

Lors du colloque, Trần Thanh Bình, directeur adjoint de l’Institut de recherche et de développement de Hô Chi Minh-Ville, a déclaré que la ville mettait progressivement en œuvre une stratégie industrielle durable en lançant la feuille de route des NZIPs. Il a souligné qu’il s’agit d’une étape clé visant à réduire l’impact environnemental tout en renforçant la compétitivité des entreprises dans le contexte d’une transition mondiale vers des standards de production verte.

En pratique, Hô Chi Minh-Ville a effectué les premières expérimentations avec le modèle de zone industrielle écologique au Parc industriel Hiệp Phước, dans la commune de Hiệp Phước. Après plus de deux ans de mise en œuvre du projet pilote, avec le soutien de l’Organisation des Nations unies pour le développement industriel (ONUDI), plus de 30 entreprises du parc industriel ont participé à l’évaluation de l’efficacité des ressources, à la production plus propre et ont proposé près de 300 solutions techniques.

Photo : Truong Giang/CVN

Le projet a donné des résultats remarquables, avec près de 23.000 tonnes de CO₂ réduites chaque année et environ 66 milliards de dôngs d’économies de coûts de production grâce à la réduction de la consommation d’électricité, d’eau et de matières premières.

Allant au-delà des économies d’énergie, le parc industriel Hiệp Phước encourage également les activités de symbiose industrielle, où les déchets d’une entreprise peuvent devenir des matières premières pour une autre. Ce modèle ouvre une nouvelle voie pour le développement de l’économie circulaire dans les zones industrielles, tout en contribuant à réduire les déchets solides et la pollution environnementale.

Selon Anna Skarbek, directrice exécutive du Climateworks Centre, la transition des zones industrielles existantes vers un modèle à émissions nettes nulles est la clé pour que Hô Chi Minh-Ville augmente son accès aux marchés internationaux et maintienne sa compétitivité à l’exportation à l’avenir.

L’application de normes de production verte devient une exigence obligatoire sur de nombreux grands marchés, tels que l’Europe et les États-Unis ; par conséquent, les entreprises doivent agir rapidement pour ne pas rester à la traîne.

Cependant, cette feuille de route comporte de nombreux défis. Hô Chi Minh-Ville doit faire face à des obstacles juridiques, à un manque de cohérence dans les réglementations sur la réutilisation des déchets entre entreprises, ainsi qu’à des limitations en termes d’investissements et de ressources humaines techniques pour soutenir le processus de transition.

La symbiose industrielle rencontre également des difficultés, car il n’existe pas encore de réglementation claire sur les catégories de déchets réutilisables et sur les processus de transfert entre les parties.

Anna Skarbek salue le potentiel de Hô Chi Minh-Ville pour la transition vers une industrie verte, affirmant que la ville dispose d’une base solide en matière de connaissances environnementales, d’émissions et d’énergie.

Cependant, selon elle, pour atteindre l’objectif de zéro émission nette, il est nécessaire de connecter les éléments existants en un ensemble de solutions intégrées comprenant la politique, le financement, la technologie et les ressources humaines.

Elle souligne le rôle des groupes de conception industrielle dans l’expérimentation, l’apprentissage et la diffusion des solutions, et appelle à élargir la participation de multiples secteurs dans le processus d’élaboration des politiques.

Des efforts pour réduire les émissions

Afin de mettre en œuvre la Planification du développement des sources et des réseaux de transport d’électricité à une tension égale ou supérieure à 220 kV, ainsi que des industries et services liés aux énergies renouvelables et aux nouvelles énergies sur le territoire du Vietnam pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, incluant également les ouvrages d’interconnexion des réseaux électriques avec les pays voisins, approuvée par le gouvernement en mai 2023, Hô Chi Minh-Ville intensifie la modernisation de son système d’approvisionnement en électricité en combinant le développement du réseau électrique intelligent, des systèmes de stockage d’énergie à grande échelle et des solutions de gestion de la demande (Demand-Side Management - DSM), afin d’intégrer les sources renouvelables tout en garantissant les réserves et les combustibles traditionnels durant la période de transition énergétique. Ces initiatives s’inscrivent dans les orientations nationales en matière de planification électrique et répondent à la nécessité d’accroître la stabilité du système à mesure que la part des énergies renouvelables augmente.

À l’échelle municipale, la Compagnie générale d’électricité de Hô Chi Minh-Ville (EVNHCMC) a renforcé le déploiement du réseau électrique intelligent et la connexion des systèmes photovoltaïques installés sur les toitures, avec un mécanisme de surveillance et de collecte de données en temps réel - une étape essentielle pour gérer les sources d’électricité distribuées et réduire la pression sur le réseau de transport. À la mi-2024, la ville comptait déjà plusieurs milliers de systèmes photovoltaïques enregistrés, dont la puissance totale contribue de manière significative à l’approvisionnement décentralisé du réseau.

Parallèlement à l’expansion des sources renouvelables, le stockage d’énergie (ESS - Energy Storage Systems) est considéré comme la "clé" permettant de résoudre les fluctuations de puissance et d’assurer des réserves à court terme pour la ville. Les experts, ainsi que les autorités nationales et locales, encouragent la recherche, les projets pilotes et la mise en place de batteries de stockage à grande échelle afin de stabiliser le réseau et de créer une marge de sécurité lors des pics de consommation ou lorsque la production renouvelable diminue. Ces efforts s’accordent avec la tendance nationale appelant au développement du stockage pour stabiliser le réseau face à la montée rapide des énergies renouvelables.

Photo : NĐT/CVN

Du côté des consommateurs et des entreprises, les solutions DSM (gestion de la demande) sont largement mises en œuvre comme un outil efficace pour réduire les pics de charge, optimiser l’usage de l’énergie et coordonner le stockage sur site. L’intégration des compteurs électroniques, des systèmes de contrôle des bâtiments intelligents et des programmes incitant à ajuster la consommation pendant les heures creuses permet de diminuer le besoin d’investissements en capacités électriques nouvelles et d’accroître la flexibilité opérationnelle. Il s’agit d’une stratégie à double effet : réduire les coûts du système et améliorer l’intégration des énergies renouvelables.

Cependant, afin d’assurer la sécurité de l’approvisionnement dans tous les scénarios, la ville maintient un mécanisme de réserves de combustibles et de carburants de secours (par exemple le kérosène ou le diesel pour les générateurs d’urgence) à un niveau raisonnable pour les centrales de base ou les stations de commutation essentielles durant la période de transition. Cette mesure vise à garantir des réserves à court terme en cas d’incident du réseau ou de baisse soudaine de la production renouvelable, tout en maintenant un équilibre entre la réduction des émissions et la recherche de sources alternatives plus durables. Les planifications nationales et locales soulignent toutes deux l’importance de ces solutions de secours pendant la phase de transition énergétique.

Pour concrétiser ces objectifs, Hô Chi Minh-Ville doit coordonner les politiques, les finances et les techniques : perfectionner le cadre incitatif pour l’investissement dans le stockage, appliquer des mécanismes tarifaires et de rémunération pour les services de réserve, promouvoir les normes techniques d’intégration des DER/ESS, et renforcer la capacité opérationnelle du réseau intelligent d’EVNHCMC et des unités concernées. Les programmes pilotes, la coopération internationale et les investissements publics-privés seront des leviers essentiels pour garantir à la fois la sécurité énergétique et la réussite de la transition verte de la ville.

Hô Chi Minh-Ville se trouve à une étape cruciale de transition : la combinaison du réseau intelligent, du stockage d’énergie et du DSM ne favorise pas seulement l’intégration des énergies renouvelables, mais assure également la disponibilité des réserves et des combustibles de secours en cas d’urgence. Le succès dépendra du rythme d’investissement dans les infrastructures de stockage, des réformes financières et de la capacité de gestion du réseau, afin de concilier sécurité d’approvisionnement et engagement de réduction des émissions.

Depuis 2010, EVNHCMC a également élaboré et mis en œuvre un projet de développement du réseau électrique intelligent sur le territoire de Hô Chi Minh-Ville, avec un calendrier précis. À ce jour, EVNHCMC a développé un système de réseau électrique intelligent dans la ville, comprenant tous les composants conformes aux normes internationales, répartis en sept domaines : surveillance et contrôle ; analyse des données ; fiabilité de l’alimentation électrique ; intégration des sources décentralisées ; énergie verte ; sécurité et cybersécurité ; autonomisation et satisfaction des clients.

Selon l’évaluation réalisée en 2022 par le groupe énergétique singapourien SP Group, EVNHCMC figure parmi les 50 premières entreprises d’électricité au monde en matière de réseau intelligent et occupe la deuxième place en Asie du Sud-Est.

EVNHCMC a également reçu le prix de "l’Entreprise innovante de l’ASEAN 2022", décerné par l’Asian IoT Business Platform (AIBP), pour "la poursuite de la transformation numérique selon sept critères principaux dans le cadre de la feuille de route de développement du réseau électrique intelligent".

Selon Bùi Hai Thanh, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti d’EVNHCMC, pour atteindre ces résultats, EVNHCMC a mobilisé toutes ses ressources afin de déployer l’automatisation du réseau électrique, permettant de passer d’un mode de fonctionnement manuel, fortement dépendant des facteurs humains et climatiques, à un mode de fonctionnement automatisé.

Au cours de la mise en œuvre, EVNHCMC a rencontré plusieurs difficultés, notamment l’absence d’un modèle de référence adapté à la situation spécifique du réseau électrique de Hô Chi Minh-Ville, le manque de personnel qualifié maîtrisant en profondeur les technologies de réseau intelligent - alors que ce domaine est encore très récent dans le monde et évolue rapidement - ainsi que la nécessité d’investissements importants pour équiper le système et renforcer ses capacités. Pour surmonter ces défis, la société a établi une feuille de route de développement du réseau intelligent adaptée à chaque période, afin d’éviter toute rupture dans le processus de mise en œuvre.

"EVNHCMC a misé sur la constitution d’une équipe de scientifiques et d’ingénieurs hautement qualifiés afin de répondre aux exigences du développement d’un réseau électrique intelligent à Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’à celles de la transformation numérique de l’entreprise", a ajouté M. Hai Thanh.

D’ici 2030, EVNHCMC continuera de concentrer ses efforts sur la recherche et l’application des sciences et technologies, en privilégiant un développement en profondeur axé sur les énergies propres et vertes, et en renforçant la transformation numérique, afin d’aider Hô Chi Minh-Ville à atteindre rapidement ses objectifs de réduction optimale des émissions de carbone, contribuant ainsi activement à la mise en place d’une infrastructure électrique intelligente et à la sécurité énergétique.

Photos : CTV/CVN

Accélérer la mobilité verte et durable

La période 2023-2025 marque une étape décisive dans la politique et la mise en œuvre du développement de la mobilité verte au Vietnam - en particulier dans les grandes villes comme Hanoï et Hô Chi Minh-Ville. Le gouvernement et les ministères concernés ont accéléré la feuille de route de réduction des émissions du secteur des transports, tout en encourageant le développement de véhicules fonctionnant à l’énergie propre, des infrastructures de recharge et d’avitaillement en carburants propres, ainsi que des solutions de transport public modernes. Ces efforts s’inscrivent dans le cadre des engagements pris dans la version actualisée de la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du Vietnam et des stratégies de développement du transport durable.

S’agissant des transports publics, de nombreuses localités ont donné la priorité à l’extension de leur flotte de bus propres. Hô Chi Minh-Ville a expérimenté, acquis et mis en service des bus électriques, tout en repensant le réseau de lignes afin de le rendre plus attractif pour les usagers. Selon les plans et les rapports locaux, l’objectif d’augmenter la part des bus fonctionnant à l’énergie propre a été soutenu par des contrats d’acquisition et des programmes pilotes entre 2023 et 2025.

Plus précisément, à ce jour, la ville a mis en service 27 lignes de bus électriques, pour un total de 443 bus électriques lors du dernier déploiement. La feuille de route de verdissement de l’ensemble des bus utilisant des carburants fossiles vers des bus électriques ou à énergie propre d’ici 2030 prévoit, entre 2025 et 2030, l’investissement et la conversion de 3.011 bus électriques ou à énergie verte.

La mégapole du Sud s’est fixé pour objectif de convertir au moins 50 % des motos utilisées par les plateformes de mobilité et des motos des fonctionnaires vers des véhicules électriques d’ici 2027, et 100% d’ici 2030. La ville mènera un projet pilote de transition vers la mobilité verte dans la zone de l’île de Cần Giờ et dans certains arrondissements centraux, avec un soutien à l’adoption de véhicules propres. En outre, la proportion de taxis électriques à Hô Chi Minh-Ville a actuellement atteint environ 71% des véhicules de taxi en activité.

Lors de la séance de discussion en groupe du 14 octobre, dans le cadre du Congrès du Parti de Hô Chi Minh-Ville, 1re session, mandat 2025-2030, le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyễn Văn Được, a affirmé que si la ville faisait preuve de détermination et mettait en œuvre de manière coordonnée toutes les solutions, d’ici 2035 Hô Chi Minh-Ville résoudrait essentiellement le problème des embouteillages et mettrait progressivement en place un système d’infrastructures moderne, vert et durable.

Au niveau de la mobilité verte, M. Được a souligné que cette convergence était la voie incontournable d’une ville moderne, contribuant à réduire la pollution, améliorer l’environnement et encourager un mode de vie durable. Hô Chi Minh-Ville mobilisera toutes ses ressources pour réaliser cet objectif.

À l’heure actuelle, Hô Chi Minh-Ville met en œuvre un programme de mobilité verte, visant l’utilisation de véhicules respectueux de l’environnement à Cần Giờ et à Côn Đảo, avant de l’étendre à l’ensemble de la commune. La ville envisage également de déplacer progressivement les zones industrielles en dehors du centre-ville afin de réduire la pollution de l’air, de limiter le bruit et d’améliorer le paysage urbain.

Truong Giang/CVN