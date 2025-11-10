Tây Ninh, fer de lance des exportations agricoles vers le Moyen-Orient et l’Afrique

Dans un environnement mondial marqué par une intégration économique croissante et une refonte des chaînes d'approvisionnement, le Moyen-Orient et l'Afrique se révèlent être un marché à fort potentiel pour les produits agricoles vietnamiens, en particulier ceux bénéficiant de la certification Halal.

Photo : VNA/CVN

La province de Tây Ninh, grâce à sa position de "porte d'entrée" stratégique entre la région du Sud-Est et le Delta du Mékong, aspire à devenir une plateforme centrale pour l'expansion des exportations agricoles vers les marchés islamiques. L'initiative locale, axée sur le développement des zones de production, la promotion du label Halal, et le soutien combiné du gouvernement et des entreprises, ouvre une voie stratégique pour propulser les produits agricoles de Tây Ninh et du delta du Mékong.

Le Moyen-Orient et l'Afrique, avec une population de plus de 1,8 milliard d'habitants, majoritairement musulmane, constituent un marché immense pour les produits Halal, un domaine où le Vietnam démontre une compétitivité grandissante. Les produits agricoles, aquacoles, les aliments transformés, le café, les noix de cajou, le poivre et le manioc vietnamiens ont un potentiel significatif dans cette région.

Selon le ministère vietnamien des Affaires étrangères, les échanges commerciaux entre le Vietnam et la zone Moyen-Orient-Afrique ont doublé entre 2016 et 2024, atteignant environ 34 milliards de dollars cette année. Cependant, ce chiffre est jugé insuffisant au regard de la forte complémentarité des produits et des avantages comparatifs mutuels.

Tây Ninh se positionne comme un acteur majeur de cette ambition. La province compte déjà 57 entreprises certifiées Halal et 48 exportatrices vers les Émirats arabes unis. Huynh Van Phap, directeur général adjoint de TTC AgriS, a mis en avant l'écosystème agricole circulaire de son entreprise, avec de vastes zones de production en Asie du Sud-Est et en Australie.

Les usines de TTC AgriS, dotées de technologies avancées et de certifications internationales (dont Halal), produisent près de 200 références agricoles adaptées aux standards mondiaux. L'entreprise vise à consolider les partenariats pour une chaîne de valeur Halal intégrée.

Gabor Fluit, directeur général du groupe Royal De Heus, estime que Tây Ninh possède les atouts nécessaires pour être un pôle stratégique de l'agriculture vietnamienne. Sa situation géographique favorable, reliant Hô Chi Minh-Ville à Phnom Penh, au cœur de la Zone économique clé du Sud, est propice au développement d'élevages sains et conformes aux exigences des marchés importateurs.

Le delta du Mékong, cœur agricole du Vietnam, est également une zone clé pour les exportations. La Trong Ky, du Département de l'agriculture et de l'environnement de Cân Tho, souligne le potentiel de sa ville comme centre d'exportation Halal. Cân Tho dispose de larges superficies pour l'aquaculture et la riziculture, ainsi que d'une production fruitière de qualité déjà exportée vers la Chine, le Japon, l'Inde et l'Europe. Néanmoins, un soutien aux entreprises du delta pour la certification Halal et la traçabilité est essentiel.

Châu Thi Le, du Département de l'industrie et du commerce de Tây Ninh, a indiqué que la province se classe 9e au niveau national pour le chiffre d'affaires à l'exportation. Elle a cependant reconnu que le marché Moyen-Orient – Afrique reste sous-exploité.

Tây Ninh aspire à devenir un hub commercial stratégique entre le Sud-Est, le delta du Mékong et le Cambodge. La province sollicite un soutien accru du ministère de l'Industrie et du Commerce pour la promotion commerciale, la diversification des marchés et l'information sur les accords de libre-échange (ALE).

Lors de la 11e conférence de l'industrie et du commerce du Sud, la vice-ministre Phan Thi Thang a salué la résilience et la croissance du secteur dans la région. Elle a encouragé les localités, et en particulier Tây Ninh, à poursuivre les transitions verte et numérique, à innover, et à diversifier les marchés via les ALE et l'e-commerce. Grâce à ses atouts géographiques et au soutien institutionnel, Tây Ninh est appelée à devenir une porte d'entrée commerciale internationale, en ligne avec la stratégie logistique du Vietnam à l'horizon 2030.

VNA/CVN