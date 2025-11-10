Assurer un développement transparent et sûr du marché des actions et des obligations

Le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Chi, a indiqué que dans la Stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030, approuvée par le Premier ministre, les objectifs et les solutions ont été clairement définis pour faire du marché boursier un canal essentiel et majeur de mobilisation de capitaux à moyen et long terme pour l’économie.

>> Le marché des capitaux vietnamiens promet un potentiel important

>> Mesures pour atteindre l'objectif de croissance à deux chiffres

>> Plus d'un milliard de dollars levés lors des adjudications d'obligations d'État en octobre

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Lors de la récente conférence de presse gouvernementale périodique du mois, répondant aux questions de journalistes sur les solutions visant à développer les canaux de mobilisation de capitaux à travers les émissions d’actions primaires (IPO) et d’obligations d’entreprises, ainsi qu’à restructurer le marché des capitaux pour réduire la dépendance au crédit bancaire, le vice-ministre des Finances, Nguyên Duc Chi, a indiqué que dans la Stratégie de développement du marché boursier à l’horizon 2030, approuvée par le Premier ministre, les objectifs et les solutions ont été clairement définis pour faire du marché boursier un canal essentiel et majeur de mobilisation de capitaux à moyen et long terme pour l’économie.

Le ministère des Finances a mis en œuvre de manière synchrone plusieurs mesures en vue de développer le marché des capitaux et le marché boursier. L’un des résultats notables est que le marché boursier vietnamien a officiellement été reclassé du statut de marché frontière à celui de marché émergent secondaire. Ce développement a créé une base solide permettant aux entreprises désireuses de lever des fonds d’émettre des actions IPO sur le marché boursier.

Par ailleurs, le ministère a soumis au gouvernement un rapport, conduisant à la promulgation par le Premier ministre du Décret n°245/2025/NĐ-CP, modifiant le Décret n°155/2020/NĐ-CP qui guide la mise en œuvre de la Loi sur les valeurs mobilières.

Ce nouveau décret crée des conditions très favorables pour les entreprises souhaitant réaliser un IPO associé à la cotation de leurs actions sur le marché boursier, notamment grâce à la simplification des procédures administratives. Désormais, conformément aux dispositions du décret 245, le délai de traitement est ramené à environ 30 jours, ce qui facilite grandement les opérations d’IPO et de cotation.

"Cette mesure permettra d’attirer davantage d’investisseurs vers les actions des entreprises procédant à une IPO. Elle joue un rôle très important en créant un moteur de mobilisation de capitaux pour les activités de production et de commerce", a souligné le vice-ministre Nguyên Duc Chi.

Concernant le marché des obligations, le vice-ministre a précisé qu’en 2025, le Vietnam avait émis environ 500 000 milliards de dôngs (19,02 milliards de dollars) d’obligations d’État et 500 000 milliards de dôngs d’obligations d’entreprises (publiques et privées). Cependant, cette ampleur reste encore inférieure au potentiel et aux besoins, notamment ceux de mobilisation de capitaux des entités publiques et privées en 2026 et les années suivantes.

C’est pourquoi le ministère des Finances étudie actuellement des solutions structurelles pour développer ce marché et créer des conditions favorables à l’émission d’obligations par l’État et les entreprises.

La Loi sur les valeurs mobilières de 2024 (modifiée et complétée) comprend désormais des dispositions relatives à l’émission d’obligations et à la participation des investisseurs sur le marché obligataire. Le ministère des Finances élabore actuellement un décret d’application pour préciser ces dispositions.

Ce décret mettra l’accent sur la simplification des procédures, la clarification des règles concernant les émetteurs, la garantie de la qualité des obligations émises, ainsi que la définition de critères précis pour les investisseurs autorisés à participer à chaque type d’obligation. Ce nouveau décret entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

VNA/CVN