Potentiel pour un bel essor de l’industrie du bois à Hô Chi Minh-Ville

Hô Chi Minh-Ville dispose d’une grande opportunité pour devenir un centre régional de production et d’exportation de meubles et de produits en bois. Pour atteindre cet objectif, les entreprises doivent s’engager dans la transition verte, renforcer leurs marques et stimuler l’innovation.

Photo : Vu Sinh/VNA/CVN

Selon Phùng Quôc Mân, président de l’Association de l’artisanat et de l’industrie du bois de Hô Chi Minh-Ville (Handicraft & Wood Industry Association of HCMC – HAWA), le Vietnam s’est hissé parmi les deux premiers exportateurs mondiaux de meubles en bois, avec des exportations passées de 200 millions de dollars en 1999 à plus de 20 milliards de dollars en 2025. Hô Chi Minh-Ville représente près de 50% des exportations de bois et produits dérivés et demeure un pilier de la filière.

Nguyên Van Duoc, président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, appelle les entreprises à s’efforcer de s’intégrer à la chaîne d’approvisionnement mondiale avec des produits "fabriqués par le Vietnam" et non simplement "fabriqués au Vietnam". Chaque entreprise doit se doter d’un département de recherche et développement afin d’intégrer la culture vietnamienne à ses produits et ainsi forger sa propre identité.

Photo ; VNA/CVN

Nguyên Quôc Khanh, président du conseil d’administration d’AA Corporation, estime que Hô Chi Minh-Ville, en représentant près de 70% des entreprises exportatrices de bois du pays, dispose de conditions suffisantes pour bâtir des marques fortes.

Lê Duc Nghia, président du conseil d’administration de la société du bois An Cuong, indique que 30 à 40% des matières premières sont importées, et que les PME manquent de capitaux pour investir dans les technologies vertes. Il propose donc que le gouvernement mette en place une base de données nationale pour l’industrie du bois.

Enfin, pour que l’industrie du bois et de l’ameublement de Hô Chi Minh-Ville se développe de manière durable, les entreprises doivent respecter des critères écologiques et responsables. "Le développement durable n’est plus une option, mais une condition de survie", a conclu Nguyên Liêm, vice-président de l’Association vietnamienne du bois et des produits forestiers (Association of Vietnam Timber and Forest Product - VIFOREST).

VNA/CVN