An Giang exploite le potentiel maritime des zones économiques spéciales

La stratégie de développement pour la période 2025-2030 des trois zones économiques spéciales de Kiên Hai, Phu Quôc et Thô Châu repose sur trois piliers : l’économie maritime, la formation des ressources humaines et la transformation numérique.

Depuis la fusion administrative, la province d’An Giang dispose désormais de ces trois zones spéciales, formant un ensemble unique doté d’un potentiel de développement global de l’économie maritime et d’une position stratégique majeure pour la région littorale et insulaire du Sud-Ouest du pays.

Des avant-postes du Sud et des bastions de souveraineté

Les zones de Kiên Hai, Phu Quôc et Thô Châu constituent les "remparts" protégeant la mer du Sud-Ouest du Vietnam, tout en contribuant à la défense de la souveraineté nationale.

Phú Quôc, la plus grande île du pays (plus de 575 km²), est à la fois un centre du tourisme, des services et de l’économie maritime nationale, ainsi qu’une porte d’échanges internationaux. Véritable "perle de la mer", elle s’affirme comme le cœur du tourisme et de l’économie maritime du Vietnam, prête à accueillir un événement de portée mondiale : le Sommet de l’APEC 2027. Phu Quôc ambitionne de devenir un centre international d’écotourisme, de villégiature et d’innovation.

L’économie maritime y connaît un essor remarquable, contribuant à un taux de croissance moyen de près de 20% par an entre 2020 et 2025. En 2024, Phu Quôc a généré plus de 51,6% des recettes budgétaires de l’ancienne province de Kiên Giang.

Sur les neuf premiers mois de 2025, les recettes touristiques ont atteint 31.138 milliards de dôngs, en hausse de plus de 90% sur un an. Les activités portuaires, logistiques et halieutiques se modernisent, tandis que l’aéroport international et le port en eaux profondes renforcent son ouverture mondiale.

Kiên Hai, quant à elle, s’étend sur plus de 3.350 km² de mer et d’îles, avec 23 îlots dont Hòn Sơn, Nam Du ou Hòn Tre, véritables joyaux du Sud-Ouest. Surnommée le "Ha Long du Sud", la zone dispose d’un environnement marin préservé, propice à un développement durable du tourisme et de l’aquaculture.

La zone a planifié 21 sites d’aquaculture couvrant près de 12.000 hectares, avec plus de 1.100 cages marines. Les modèles pilotes de cages HDPE associées à la culture d’algues permettent d’atteindre une production moyenne de 1.200 tonnes par an. Deux grands groupes – Mavin et Australis Vietnam – ont choisi d’investir dans la pisciculture industrielle de l’archipel de Nam Du, soutenus par la province. Quatre nouveaux projets d’aquaculture à haute technologie y sont également en phase d’appel à investissements.

Thô Châu, situé à l’extrême Sud-Ouest avec huit îles principales - dont Thô Chu, Hòn Nhan et Hòn Xanh - joue un rôle essentiel de poste avancé de défense maritime. Situé à 100 km au sud-ouest de Phu Quôc et à 220 km de Rach Giá, l’archipel dispose de riches ressources halieutiques et offre un fort potentiel en matière d’énergie renouvelable et d’écotourisme. Ses paysages marins intacts en font une destination prometteuse pour le tourisme d’exploration et la valorisation du patrimoine naturel et culturel insulaire.

Selon les autorités d’An Giang, les trois zones misent sur un développement maritime durable, la transition numérique et la consolidation de la défense nationale - trois axes stratégiques destinés à transformer l’économie insulaire en moteur de croissance régionale et nationale.

Vers une économie maritime durable et intégrée

Entre 2025 et 2030, chaque zone a défini ses priorités pour exploiter au mieux ses atouts.

Le président du Comité populaire de Kiên Hai, Châu Hùng Ky, a indiqué que la zone concentrerait ses efforts sur les services, le tourisme et l’aquaculture, tout en misant sur l’innovation, la formation et le numérique.

L’objectif est de faire de Kiên Hai un pôle du tourisme haut de gamme et de la pisciculture technologique, avec une production halieutique totale de 211.000 tonnes sur cinq ans, soit 42.200 tonnes par an. La zone vise à mettre en place des zones d’aquaculture durable à haute technologie et des circuits touristiques écologiques.

Côté tourisme, l’objectif est d’accueillir 3,8 millions de visiteurs d’ici 2030, pour un chiffre d’affaires d’environ 4.045 milliards de dôngs. Le plan prévoit également la création de nouvelles plages et l’aménagement de zones de développement pour le tourisme insulaire.

En parallèle, Kiên Hải s’engage dans la transition numérique avec un objectif de 90% de traitement administratif en ligne d’ici 2030, tout en développant l’économie verte et circulaire.

À Phu Quôc, le président du Comité populaire, Trân Minh Khoa, affirme que la zone aspire à devenir un centre de services et de tourisme maritime international axé sur l’écologie, le numérique et l’intégration mondiale.

"L’organisation du Forum économique Asie-Pacifique (APEC) 2027 représente une opportunité en or pour Phu Quôc : elle permettra d’accélérer les infrastructures et de renforcer la diplomatie et la coopération internationale, souligne-t-il. Chaque habitant de Phu Quôc doit devenir un ambassadeur du tourisme, en préparation de cet événement historique".

Phu Quôc lie le développement économique à la protection de l’environnement, maintenant un taux de couverture forestière supérieur à 62% et s’engageant vers une île sans plastique. La gestion des déchets, le traitement des eaux et la préservation du parc national sont au cœur de sa politique écologique.

La ville investit également dans la gouvernance numérique, les services intelligents et la généralisation de l’anglais pour favoriser l’ouverture internationale.

À Thô Châu, les autorités visent une croissance économique de 13 à 15% par an sur la période 2025-2030, avec un revenu moyen de 67 millions de dôngs par habitant et par an. Le modèle économique privilégie l’économie maritime, le tourisme écologique, la logistique de la pêche et la pisciculture de haute technologie.

L’archipel investit massivement dans les infrastructures - routes, digues, énergie, eau, éducation, santé, télécommunications - avec l’ambition de devenir une zone sans plastique.

Enfin, la défense nationale reste un pilier central : Thô Châu renforce la coopération entre les forces armées pour assurer la surveillance maritime et la sécurité des frontières insulaires, garantissant la souveraineté et la stabilité du Sud-Ouest du pays.

La stratégie commune des trois zones - Kiên Hai, Phu Quôc et Thô Châu - pour la période 2025-2030 vise à créer une synergie économique et stratégique, fondée sur l’économie bleue, le capital humain et le numérique, afin d’affirmer leur rôle de moteurs du développement socio-économique et de gardiennes de la souveraineté maritime vietnamienne.

