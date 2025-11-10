Coopératives de pêche, modèle d’efficacité pour promouvoir la pêche durable

Le modèle des coopératives et groupements de pêche mis en œuvre dans la province de Dông Thap (Sud) s’avère être un levier essentiel pour optimiser la rentabilité des activités de pêche hauturière et prolonger la durée des campagnes en mer.

Photo : Hoàng Nhi/VNA/CVN

Cette initiative contribue également de manière significative aux efforts visant à lever le "carton jaune" infligé par la Commission européenne concernant la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

La mise en place de ces structures coopératives permet aux pêcheurs d’améliorer l’efficacité de leurs opérations, d’accroître leur temps de présence en mer, de réduire leurs coûts d’exploitation et d’augmenter leurs revenus, assurant ainsi une meilleure stabilité financière. En outre, l’adhésion à ces groupements favorise une entraide précieuse en cas de catastrophes naturelles ou d’accidents en mer, tout en renforçant les capacités de prévention des tempêtes ainsi que de recherche et de sauvetage.

Un axe majeur de cette stratégie réside dans la sensibilisation et l’application rigoureuse des réglementations en matière de pêche légale. Les membres sont régulièrement informés par les autorités locales et les médias, dans le but de renforcer la conformité et d’accélérer la levée du "carton jaune".

Lê Van Muôi, directeur de la coopérative de pêche Vam Lang dans la commune de Gia Thuân, a souligné les effets positifs du modèle, qui regroupe dix navires de pêche hauturière. "Cela permet aux navires de réduire leurs coûts et d’augmenter l’efficacité de leurs expéditions", a-t-il déclaré.

En outre, avant chaque départ, les membres de la coopérative se réunissent pour échanger et rappeler aux équipages l’importance de respecter strictement les réglementations relatives à la pêche et à l’exploitation des ressources marines conformément à la loi, d’éviter toute infraction liée à la pêche INN, et de pratiquer la pêche selon les itinéraires autorisés par leur licence.

Ha Trân Phuong Thuy, vice-présidente du Comité populaire de la commune de Gia Thuân, a affirmé que, dans l’objectif d’améliorer l’efficacité de la pêche et du transport des produits de la mer, tout en contribuant à la levée du "carton jaune", le Comité populaire communal collabore étroitement avec les autorités compétentes et les pêcheurs pour créer ces groupements et coopératives.

"Il est important de noter que, grâce aux campagnes de sensibilisation, aucun navire de la commune n’a enfreint les règles sur la lutte contre la pêche INN depuis 2024", a-t-elle ajouté avec satisfaction.

Trân Thi Be Bay, directrice adjointe du Service de l’agriculture et de l’environnement de la province de Dông Thap, a salué le modèle des groupements et coopératives de pêche. Elle a souligné qu’avec la participation de navires fournissant des services logistiques tels que l’achat des produits des navires de pêche en mer et l’approvisionnement en carburant, les coopératives et groupements de pêche peuvent rester plus longtemps en mer et ainsi accroître leur production.

La province de Dông Thap recense actuellement plus de 1.500 navires de pêche et près de 10.000 marins. Depuis son lancement en 2014, le programme a permis la création de 31 groupements de pêche (392 navires, 3.453 marins), d’une coopérative de pêche (10 navires, 70 marins) et de trois associations professionnelles (98 navires, 745 marins).

VNA/CVN